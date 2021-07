Berkowicz o postulacie równych płac: „Wszystkim po równo, to samo g***o”

– Jedną z bzdur naszych czasów jest postulat „równych płac na tym samym stanowisku” – pisze na Facebook Konrad Berkowicz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji. Polityk wyjaśnia, dlaczego powinno się skończyć z tym „XX-wiecznym, komuszym zabobonem”.

Poseł partii KORWiN i Konfederacji pokazuje na przykładzie własnego doświadczenia zawodowego, że równość płac jest szkodliwa.

– Pracowałem na stanowisku programisty w wielu firmach informatycznych. Na tym samym stanowisku pracowali koledzy z zespołu. Co do zasady wykonywaliśmy te same obowiązki – pisze Berkowicz.

– Lepsi programiści zarabiali więcej ode mnie, słabsi mniej. Ludzie o podobnych umiejętnościach, ale dłużej związani z firmą zarabiali więcej, krócej związani z firmą mniej. Ludzie o podobnych umiejętnościach i stażu, ale posiadający cechy osobowości lepiej wpływające na atmosferę i efektywność pracy w zespole zarabiali więcej, inni mniej – nakreśla obraz sytuacji poseł.

Polityk wyjaśnia, że to właśnie było fair, a ujednolicenie płac prowadziłoby do porażki.



– Sytuacja, w której zarabialibyśmy tyle samo byłaby niesprawiedliwa, nieuzasadniona i… demotywująca: dla lepszych programistów, by maksymalnie wykorzystywali swoje możliwości, a słabszych programistów, by stawali się coraz lepsi. Dla dłużej związanych z firmą, by w niej pozostać, a nowych pracowników, by się z nią związać – twierdzi Berkowicz.

– Równość płac na tym samym stanowisku? Skończcie z tym XX-wiecznym, komuszym zabobonem! – apeluje.

Dla zatwardziałych stronników równości płac wolnościowiec ma jeszcze lepszy pomysł.

– Albo bądźcie konsekwentni i wprowadźcie „równość cen za te same produkty”. Tylko nie liczcie wówczas, że znajdziecie gdzieś lepszy chleb, lepsze jajka, czy lepsze buty. Jakość wszystkich się wyrówna. W dół, oczywiście. Wszystkim po równo, to samo g***o…