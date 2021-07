Duchowny zakazał noszenia maseczek w kościele. „Wariant Delta to nonsens”

Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Pastor Greg Locke zakazał zakładania maseczek w swoim kościele. Duchowny ostrzega, że jeżeli zobaczy kogoś w masce – wyprosi go ze świątyni.

– Jeżeli zaczniecie się pokazywać tu w maskach, to poproszę was o wyjście. Poproszę was o wyjście, bo nie będę bawił się w gry Demokratów w tej świątyni. Mówią o ponownym zamykaniu narodu. Mówią o noszeniu maseczek i zamykaniu kościołów. Chyba żartują, jeśli myślą, że zamkną ten kościół – zapowiedział pastor Greg Locke, który prowadzi ewangelicki The Global Vision Bible Church.

W swoim niedzielnym kazaniu duchowny stwierdził, że wariant Delta najpopularniejszego obecnie wirusa „to zwykły nonsens”.

Pastor Locke już wcześniej zasłynął w mediach ze swojego krytycznego podejścia do szczepionek przeciw COVID-19. Duchowny nazywał substancję zawartą w szczepionkach „wodą z cukrem”.

We wtorek amerykańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zarekomendowały noszenie maseczek w zamkniętych miejscach publicznych także przez osoby zaszczepione.

