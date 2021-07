Eksplozja w Niemczech. Skażona chmura nadciąga do Polski! [VIDEO]

Eksplozja na terenach przemysłowych zakładów chemicznych w Leverkusen skaziła powietrze w Niemczech. Teraz zanieczyszczenia zmierzają w kierunku Polski.

We wtorek rano doszło do eksplozji na terenach przemysłowych zakładów chemicznych w Leverkusen. Do eksplozji doszło obok siedziby koncernu Bayer.

W wyniku eksplozji zginęła jedna osoba. Natomiast 16 osób zostało rannych – z czego 4 ciężko.

Pożar udało się ugasić dopiero po ponad trzech godzinach. Według niemieckich mediów prawdopodobniej zapaliły się zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Niemieckie służby zaklasyfikowały wybuch jako ekstremalne zagrożenie.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowały zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczna jednostka chemiczna. W sieci szybko pojawiły się nagrania gigantycznego dymu unoszącego się nad zakładami.

Dziś już wiadomo, że skażona chmura zmierza w kierunku Polski. Pierwszy na jej linii znalazł się Szczecin.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej monitoruje sytuację. Zapewnia jednak, że koncentracja zanieczyszczeń powinna ulec znacznemu zmniejszeniu.

Z najnowszych prognoz opartych na modelu GFS wynika, że rozproszona smuga zanieczyszczeń dotrze do granic Polski, w rejon Niziny Szczecińskiej, w środę 28 lipca w godzinach porannych 7-9:00

Koncentracja zanieczyszczeń powinna ulec znacznemu zmniejszeniu#IMGW #Niemcy #Leverkusen pic.twitter.com/4I6pMAFdVv — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 27, 2021

„Straż pożarna poinformowała, że pierwsze badania nie wskazują na skażenia powietrza zagrażające życiu i zdrowiu, mimo że zapaliły się zbiorniki z paliwem, co oznacza ewentualne rozprzestrzenianie się węglowodorów aromatycznych” – poinformował IMGW.

Jak wynika z prognoz IMGW chmura ma się przemieszczać nad wybrzeżem na wschód.

Źródło: Gazeta.pl / Deutsche Welle