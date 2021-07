Rząd zapowiada walkę z rosyjskimi hakerami. „Prowokacje policyjne, zakupy kontrolowane i fundusz cyberbezpieczeństwa”

Tworzymy w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – służbę, która będzie zajmować się tylko i wyłącznie przeciwdziałaniem cyberzagrożeniom – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku – ocenił.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera Morawiecki zaznaczył, że w ślad za rozwojem różnych technologii podążają także przestępcy. – Dziś widzimy, że do starych zagrożeń dochodzą nowe zagrożenia z tego świata, który coraz mocniej dominuje w naszym życiu – wskazał premier.

– Nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś atakach sterowanych z różnych miejsc na świecie, bardzo często z inspiracji rosyjskiej czy innych krajów ze wschodu. Cyberprzestępczość to plaga XXI wieku, plaga, która zagraża instytucjom państwowym, ale także plaga, która zagraża obywatelom, firmom, przedsiębiorcom w życiu codziennym – twierdził Morawiecki.

– Dlatego, aby tym wyłudzeniom, kradzieżom, manipulacji, rożnego rodzaju atakom, cyberzagrożeniom przeciwdziałać, tworzymy służbę, która będzie specjalnie dedykowana, specjalnie będzie zajmowała się tylko tymi problemami – oprócz już dzisiaj istniejących departamentów, miejsc w służbach cywilnych i służbach specjalnych, które miały to na swojej uwadze – zapowiedział premier rządu warszawskiego.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości powstanie w policji, zacznie działać od 1 stycznia 2022 r. a projekt ustawy o jego powołaniu został przygotowany w ścisłym porozumieniu z Komendą Główną Policji – mówił podczas konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

– Potrzebne jest przełomowe działanie i poważna inwestycja w nasze bezpieczeństwo, będzie nią powołanie nowej, specjalnej służby – ocenił. Przekonywał, że CBZC będzie „jednym ze znaków firmowych polskiej policji” i będzie prowadziło na szeroką skalę walkę z przestępczością kryminalną w cyberprzestrzeni.

Podkreślał, że nowa jednostka będzie miała analogiczną strukturę jak Centralne Biuro Śledcze Policji. Zaznaczył, że w tej chwili w polskiej policji siły są daleko niewystarczające – ok. 350 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości w Komendzie Głównej Policji i komendach wojewódzkich.

Fundusz cyberbezpieczeństwa

„Powołujemy Fundusz Cyberbezpieczeństwa, będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł. W ramach niego będziemy finansowali nowe inwestycje w zakresie zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych” – poinformowano we wpisie na profilu KPRM na Twitterze.

Sekretarz stanu @jciesz w #KPRM: Powołujemy Fundusz Cyberbezpieczeństwa, będzie on opiewał na kwotę ok. pół miliarda zł. W ramach niego będziemy finansowali nowe inwestycje w zakresie zakupu narzędzi, oprogramowania i zaawansowanych środków technicznych. pic.twitter.com/wYEx1FmJJw — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 27, 2021

Premier zapowiedział też, że rząd powoła fundusz cyberbezpieczeństwa, by dać policji instrumenty i dostęp do najnowszych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością. Ma on opiewać na kwotę ok. pół miliarda zł.

– Między policją a cyberprzestępcami istnieje wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto je opanuje, ten uzyska przewagę – powiedział premier rządu warszawskiego.

Jak wyjaśnił, rząd chce, by policja miała „odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania, a przede wszystkim kompetencje” do walki z cyberprzestępczością.

– To, co jest w głowach naszych informatyków, naszych specjalistów z tej dziedziny, chcemy zakumulować w jednym miejscu, po to, żeby jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia – dodał.

Polityka „zero przestępczości”

Premier zapewnił, że internet „nadal może być obietnicą lepszego świata”, które „zbliża ludzi do siebie”. – Ale warunek jest jeden – musimy z niego przepędzić przestępców – grzmiał.

Prowokacje i zakupy kontrolowane

Kamiński wyjaśnił, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma być w pełni działania do 2025 r. i liczyć wówczas 1800 funkcjonariuszy, zarabiających 10-15 tys. zł netto. Nabór do służby ruszy w styczniu, nowa służba będzie miała uprawnienia operacyjne – poinformował szef MSWiA.

– To ma być bardzo nowoczesna służba, złożona w dużej mierze z nowych policjantów. Służba ta będzie prowadziła nie tylko działania dochodzeniowo-śledcze, ale bardzo zaawansowane działania operacyjne. Będzie stosowała najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane metody pracy operacyjnej, takie jak prowokacja policyjna, zakup kontrolowany – powiedział.

Zapowiedział dla przyjmowanych do Biura „zupełnie oddzielną ścieżkę naboru i zupełnie oddzielną siatkę płac” niż w policji.

– Będzie liczyła się tylko ich wiedza informatyczna; zrezygnujemy z testów fizycznych. To, co w głowie, jest najważniejsze – podkreślił. – To musi być służba atrakcyjna, przyciągająca ludzi z rynku – dodał.

Funkcjonariuszom nowej służby mają ustawowo przysługiwać oprócz pensji stałe dodatki w wysokości od 70 do 130 proc. przeciętnego uposażenia w policji. – To oznacza, że w praktyce będą zarabiali 10-15 tys. zł netto – powiedział minister.

Służba ma otrzymać „nowoczesną, bezpieczną centralę”, która zostanie zbudowana na warszawskich Szczęśliwicach na działce zarządzanej przez policję.

Zostanie też wprowadzona jednolita siatka płac dla ekspertów cyberbezpieczeństwa pracujących dla państwa – wynika z informacji przekazanych podczas konferencji.

💻 Najważniejsze inicjatywy planowane na 2021 rok dot. cyberbezpieczeństwa ⤵️ pic.twitter.com/F9BwAzISWK — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 27, 2021

Projekt został przygotowany i zamknięty przez MSWiA wraz z Komendą Główna Policji, we wtorek został przekazany do dalszych prac w rządzie. – Chcemy, żeby wszedł w życie, czyli realnie został uchwalony przez parlament i uzyskał podpis prezydenta przed końcem roku tak, żeby wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. – powiedział Kamiński.

Minister liczy, że po wakacjach – na jesieni – projekt ustawy trafi do parlamentu „i poprosimy parlament o pilną pracę nad nim”.

Zmieniona będzie też ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Źródło: PAP