„WP” rezygnuje z patronatu nad konkursem Miss Polski. Powód zaskakuje

Tegoroczne wybory Miss Polski odbędą się bez patronatu „Wirtualnej Polski”. – Skupiamy się na inicjatywach promujących równość i różnorodność – mówi Michał Siegieda, rzecznik prasowy WP.

Od 2013 roku konkurs Miss Polski odbywał się pod patronatem portalu „WP”.

Wiązało się to m.in. z wyborem miss internautów – poprzez głosowanie na stronie internetowej „WP”. W tym roku tego nie będzie.

Redaktor naczelny „WP” w mailu do pracowników napisał, dlaczego firma podjęła taką decyzję.

„W dobie obecnego stanu świadomości, walki o prawa i status kobiet – taki konkurs skupiający się tylko na fizyczności jest znakiem świata, który przemija” – argumentował.

Konkurs i tak się odbędzie, tyle że bez patronatu „WP”. Jako NCzas.com jesteśmy gotowi przejąć tę „niewdzięczną” i „zaściankową” rolę, której wyrzeka się „WP”!

Jednocześnie współczujemy wszystkim dziewczynom, które w konkursie biorą udział z własnej i nieprzymuszonej woli, bo jeśli postęp nadal tak szybko będzie gonił postęp, to już za kilka lat podobne konkursy zejdą do podziemia. Dziewczyny najwyraźniej jeszcze nie wiedzą, że wybory miss są dla nich złe, ale „WP” z pewnością im to wytłumaczy.