Nie chcieli walczyć z reprezentantem Izraela w Tokio. Zostali surowo ukarani

Międzynarodowa Federacja Judo zawiesza algierskiego judokę, który odmówił zmierzenia się z izraelskim sportowcem. Za podobną odmowę wyrzucono z igrzysk judokę z Sudanu. Izraelczykowi ubyło dwóch rywali…

Międzynarodowa Federacja Judo (IFJ) ogłosiła, że ​​zawiesza Algierczyka Fethi Nourina, za to, że wycofał się z igrzysk, aby uniknąć konfrontacji z Izraelczykiem Toharem Butbulem.

Algierski judoka mówił o „brudzeniu sobie rąk” i dodał, chociaż ciężko pracował, aby uzyskać kwalifikacje do olimpiady, to „sprawa palestyńska jest większa niż to wszystko”.

Także Algierski Narodowy Komitet Olimpijski cofnął akredytację sportowcowi, a także jego trenerowi Amarowi Benikhlefowi, który powiedział, że poparł decyzję swojego zawodnika.

Fethi Nourine już w 2019 roku wycofał się z mistrzostw świata w judo, także rozgrywanych w Tokio, z tych samych powodów.

Z Butbulem z Izraela nie chciał też walczyć Sudańczyk Mohamed Abdalrasool. Wycofał się, co Sudańczycy tłumaczyli kontuzją. Po incydencie z Algierczykiem, w te tłumaczenia nie uwierzyły światowe władze judo i też podjęły decyzję o ukaraniu zawodnika.

Mohamed Abdalrasool stawił się na ważeniu, ale nie przystąpił do walki. Sudańczykowi nakazano opuszczenie igrzysk i powrót do domu. Odebrano mu, podobnie jak Nourinowi, akredytację.

Gdyby tak szło dalej, a w drabince eliminacyjnej Izraelczyka Tohara Butbula byliny i inni sympatycy „sprawy palestyńskiej,” to doszedłby do finału judo kategorii do 73 kg bez walki… Do finału nie dotarł, bo w repasażach przegrał z Kanadyjczykiem.

Israel’s Tohar Butbul advances to the #Olympics quarter finals in judo 73kg category. pic.twitter.com/hi6XZRyOxD — Michael Dickson (@michaeldickson) July 26, 2021

Źródło: VA/ AFP/ WP.pl