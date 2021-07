Obowiązkowe szczepienia. Lista Horbana. Kto pójdzie przymusowo pod igłę? Decyzja wkrótce

Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, by gościem w programie „Jeden na jeden” w TVN24. Przyznał, że rada jest bliska wydania zalecenia szczepień obowiązkowych na koronawirusa dla wybranych grup zawodowych.

Prof. Horban był pytany w TVN24 o to, czy jest już decyzja dotycząca tego, czy będą szczepienia obowiązkowe dla konkretnych grup zawodowych. Odpowiedział, że „nie ma jeszcze, ale jesteśmy bardzo bliscy wydania”.

– Zalecenie tak, ale teraz pan minister [zdrowia – przyp. red.] powinien przekuć to w swój komunikat lub zalecenie co do kalendarza szczepień – dodał.

– Na pewno myślimy o pracownikach ochrony zdrowia, zwłaszcza wszystkich, którzy mają kontakt z pacjentem – przekazał profesor Horban.

Dopytywany, czy już można powiedzieć, że jest niemal pewne, że ta grupa zostanie objęta obowiązkowymi, odparł: – Tak.

Rząd zmusi do szczepień kolejne grupy

Prof. Horban stwierdził, że „wydaje nam się, że do rozważenia jest szczepienie nauczycieli”. Następna grupa, jak dodał, „urzędnicy, którzy mają kontakt z masowo pojawiającymi się petentami”.

W dalszej kolejności prof. Horban wymienił także pracowników sklepów, „zwłaszcza dużych” – precyzował.

Ekspert mówił także o możliwości wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla służb porządkowych.

Kiedy wprowadzony zostanie obowiązek szczepień?

Dopytywany o to, kiedy wprowadzone zostaną zmiany, o których mówił, Horban stwierdził, że „ma nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia, bo to już jest ostatni dzwonek”.

