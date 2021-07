Władze Litwy rezygnują z planu nasłania migrantów na polską miejscowość

Polacy na Litwie zapowiadali protesty i blokowali budowę ośrodka. Ostatecznie, premier Litwy Ingrida Simonite podczas konferencji prasowej poinformowała o wstrzymaniu realizacji planu umieszczenia muzułmańskich imigrantów w Dziewieniszkach. Uznała, że sposób przeprowadzenia tego przedsięwzięcia był błędny.

Mieszkańcy Dziewieniszek, których 80 proc. populacji stanowią litewscy Polacy, nie zgadzają się na umieszczenie u nich muzułmańskich imigrantów. Uznano, że tok krok skierowany przeciw polskiej społeczności, tym bardziej, że obyło się bez żadnych wcześniejszych konsultacji. O decyzji rządu mieszkańcy Dziewieniszek dowiedzieli się z mediów.

Premier Litwy podczas konferencji prasowej odniosła się też do niepokojącego wydarzenia, jakim było siłowe rozpędzenie przez policję osób manifestujących przeciw lokacji imigrantów w miasteczku namiotowym na poligonie koło Rudnik.

Policja użyła wobec protestujących gazu łzawiącego. Poszkodowana została m.in. Beata Pietkiewicz – deputowana Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Premier powiedziała, że źle się stało, iż policja brutalnie potraktowała manifestantów.

Z decyzji o wstrzymaniu planów umieszczenia około 1000 imigrantów w Dziewieniszkach wyrazili zadowolenie deputowani Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. MSW Agne Bilotaite

zapowiedziała jednak, że Dziewieniszki nie zostały jeszcze skreślone z list lokalizacji ośrodka dla migrantów.

Na Litwę przez Białoruś trafiło już ponad 3 tysiące migrantów. Litwa ogłosiła stan sytuacji nadzwyczajnej. Oskarżą też Mińsk o prowadzenie „wojny hybrydowej przeciwko Litwie”. Plan lokowania imigrantów dziwnym trafem zawierał jednak tereny, na których mieszka najwięcej Polaków: w Dziewieniszkach i Rudnikach w rejonie solecznickim, w Miednikach Królewskich w rejonie wileńskim oraz w Podbrodziu w rejonie święciańskim.

.@witoldstoch: Na Litwie 🇱🇹 od lat trwa akcja przeciwko Polakom. Tym razem władze w Wilnie chcą, aby m. in. w miejscowości Dziewieniszki powstał obóz dla ponad 1000 migrantów z Bliskiego Wschodu🕌, podczas gdy sama miejscowość liczy ok. 500 mieszkańców, a 80% z nich to Polacy 🇵🇱! pic.twitter.com/juDLCJyskJ

