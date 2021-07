Masowy napływ nielegalnych imigrantów. Sytuacja zaczyna przypominać tę z największego kryzysu [FOTO]

Ośrodek pobytu na Lampedusie jest przepełniony do granic możliwości – przebywa tam cztery razy więcej osób niż jest miejsc.

Wśród 700 nielegalnych imigrantów, którzy tylko jednej doby przybyli do Włoch, najwięcej, przynajmniej oficjalnie, jest obywateli Tunezji, Gwinei, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Burkina Faso.

Jak podają włoskie media, tylko w tym roku do Włoch morzem przedostało się ponad 25 tysięcy migrantów. Coraz częściej mówi się, że sytuacja zaczyna przypominać tę z 2016 roku, gdy Włochy zmagały się z największym kryzysem.

Liczba migrantów przybywających do Włoch, kraju leżącego na głównym szlaku migrantów w głąb Europy, w ostatnich latach spadała. Ograniczenie napływu nielegalnych imigrantów to zasługa stanowczych działań włoskiego prawicowego polityka Matteo Salviniego. Pod naciskiem lewicowych organizacji stracił on jednak stanowisko ministra spraw wewnętrznych Włoch. Od 2021 roku liczba migrantów przybywających na południe Półwyspu Apenińskiego znów rośnie.

Since last night, seven boats were intercepted by the 🇮🇹 Italian Coast Guard, & brought to #Lampedusa.

The boats carried respectively: 68, 103, 62, 15, 48, 15 & 39 people, mostly from 🇹🇳#Tunisia.

Here 68 persons disembarked from a wooden boat by the 🇮🇹 Coast Guard 👇 pic.twitter.com/xUcj7YdJYi

— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) July 29, 2021