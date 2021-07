Niemcy. Emeryt trzymał w piwnicy czołg

Niemiecki emeryt był zapalonym kolekcjonerem broni. W piwnicy trzymał wiele ciekawych egzemplarzy oraz… czołg.

Niesamowitą kolekcję znaleziono w mieście Heikendorf, w kraju Szlezwik-Holsztyn na północy Niemiec. Podstarzały, 84-letni, kolekcjoner trzymał w piwnicy swojego domu m.in. działo przeciwlotnicze, torpedę i czołg.

Kolekcję seniora odkryto w 2015 roku – jego sprawa wciąż jest w toku. Zarówno obrońca jak i prokurator zastanawiają się jak mają potraktować staruszka.

Wśród wymienianych propozycji kar jest m.in. 500 tys. euro grzywny.

84-latek musi rozstać się ze swoją kolekcją i w ramach zadośćuczynienia – znaleźć dla niej nowy dom.

Zbiorami emeryta zainteresowanych jest wielu oficjalnych niemieckich kolekcjonerów i przynajmniej jedno amerykańskie muzeum.

Wedle prokuratury wiele eksponatów (karabinów i pistoletów) wciąż nadaje się do użytku. Z kolei obrona przekonuje, że to niesprawne zabytki, a czołg był złomem już w momencie, w którym senior go kupował.

Wyrok w sprawie zostanie wydany w przyszłym miesiącu.

Źródło: Interia