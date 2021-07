„Postępowy” kierowca F1 Hamilton skarcony przez węgierską minister

Lewis Hamilton od wielu miesięcy angażuje się w rozmaite pozasportowe akcje. W świecie Formuły 1 wprowadził „gesty antyrasistowskie”, wypowiada się na różne tematy. Ostatnio krytykował Węgry za „homofobię”.

Chodzi o ustawę, która zakazuje promocji ideologii LGBT w szkołach, a zwłaszcza kaleczenia dzieci pomysłami zmiany płci. Wywołało to wściekłość „tęczowego” lobby i KE, a Hamilton też dołożył swoje trzy grosze.

„Niech szewc pozostanie przy swoim kopycie”- sadziła jednak angielskiego kierowcę wyścigowego minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga. Z ubolewaniem przekonałam się, że dziś także Lewis Hamilton przyłączył się do międzynarodowego obozu producentów fakenewsów, którzy atakują ustawę o ochronie dzieci” – napisała Varga w 29 lipca na Facebooku.

Dodała: „Ochrona węgierskich dzieci należy do węgierskich rodziców, a nie do zagranicznych kierowców rajdowych. Sama przygotowywałam się na egzamin z przepisów ruchu drogowego z książek, a nie z prasy. Radzę również Lewisowi Hamiltonowi, by przeczytał węgierską ustawę o ochronie dzieci, zanim zacznie mówić głupoty”.

Na koniec życzyła „wielu sukcesów na Hungaroringu” Hamiltonowi, który będzie ten weekend startował w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier.

Hamilton dał głos na Instagramie. Wyraził tam poparcie dla społeczności LGBTQ+ na Węgrzech i napisał: „to niedopuszczalne, tchórzliwe i wprowadzające w błąd, że rządzący występują z taką ustawą. Każdy ma prawo do wolności bycia samym sobą, niezależnie do tego, kogo kocha i jak się identyfikuje” .

Zaapelował też do wszystkich Węgrów, by w referendum na temat ustawy chronili prawa społeczności LGBTQ+ – „proszę, byście okazali miłość ludziom wokół, bo Miłość zawsze zwycięża”. Typowe pustosłowie „użytecznych idiotów” z okolic „tęczy”.

Przypomnijmy, że parlament Węgier przyjął 15 czerwca ustawę, w której zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze.

Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm.

Komisja Europejska w związku z ustawą wszczęła postępowanie o naruszenia prawa UE przeciwko Węgrom „w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ”. Zagroziła także obcięciem funduszy. Premier Węgier Viktor Orban w odpowiedzi zapowiedział, że rząd zainicjuje referendum w sprawie ustawy i odwoła się bezpośrednio do Węgrów. Jak widać lobby LGBT wrzuca w związku z tym jeszcze wyższy bieg.

GP WĘGIER PIERWSZY TRENING? Kto wyżej? Verstappen – 1,45 Hamilton – 2,55 WRRRRUM, jedziemy! pic.twitter.com/DmB4BAf9Il — Fuksiarz.pl (@FuksiarzPL) July 30, 2021

Źródło: PAP