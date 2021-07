Przerwana sesja parlamentu Włoch po gigantycznej awanturze o „paszporty szczepionkowe”. Doszło do rękoczynów [WIDEO]

„La Repubblica”, pisze, że dekret o rozszerzeniu zakresu „Zielonej Przepustki” wywołał chaos. Około 20 członków centroprawicowej partii „Fratelli d’Italia”, stanowczo sprzeciwiających się szczepionkowym „paszportom”, nie kryło swojego oburzenia i przeszło do czynów.

Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych Fabio Rampelli bezskutecznie próbował prowadzić obrady, ale wobec demonstracji deputowanych na środku sali, był zmuszony do zawieszenia posiedzenia jeszcze przed przegłosowaniem dekretu.

Deputowani ganiali się po parlamencie, wyrywali dokumenty i okładali papierami. Niektórzy pokazali przy tym wcale niezłą kondycję… Posłowie Braci Włochów urządzili „kartonadę” z plakatami – „No Green Pass”. Lewicowa Partia Demokratyczna (PD) nazwała opór kolegów „haniebnym zachowaniem”. PD jest promotorem takiego rozwiązania w walce z koronawirusem.

Ostatecznie po przerwie obrady wznowiono i głosowanie się odbyło. 51 głosów było „za”, 288 przeciw, a jeden deputowany się wstrzymał. Paszporty na razie nie przeszły…

