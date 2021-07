Punkty szczepień pustoszeją. Niemcy podzieleni ws. obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19

W obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem i pustoszejących punktów szczepień przeciwko COVID-19 w Niemczech przybiera na sile dyskusja o ewentualnym wprowadzeniu obowiązku szczepień. Z sondażu przeprowadzonego przez tygodnik „Spiegel” wynika, że nieznaczna większość Niemców popiera ten pomysł.

„Przez wiele miesięcy w Niemczech brakowało szczepionek przeciwko koronawirusowi” – przypomina gazeta. Jednak „w ciągu kilku tygodni sytuacja się odwróciła”. Szczepionek jest dużo, ale chętnych do szczepienia coraz mniej.

„To prawda, że (…) ponad połowa ludności Niemiec jest obecnie w pełni zaszczepiona. Jednak liczba dawek szczepionki podawanych codziennie zmniejsza się od tygodni” – pisze „Spiegel”.

Sondaż

W sondażu przeprowadzonym przez instytut badań opinii publicznej Civey dla „Spiegla” niewielka większość ankietowanych opowiada się za obowiązkowymi szczepieniami przeciwko COVID-19.

52 procent Niemców jest za; 43 procent jest przeciwnych.

Dwóch na trzech respondentów jest przeciwnych programom motywacyjnym, np. płaceniu niezdecydowanym za szczepienia, tylko jedna czwarta jest za.

Równolegle do słabnącej kampanii szczepień i rzekomo zbliżającej się czwartej fali zakażeń, maleje zadowolenie Niemców z zarządzania kryzysem w mniemanej pandemii przez rząd federalny. Jak wynika z badania, co druga osoba jest niezadowolona z zarządzania kryzysowego. Latem ubiegłego roku poziom zadowolenia z rządu wynosił 72 procent.

„Lekarze rodzinni są zdesperowani”

Przewodniczący niemieckiego parlamentu Wolfgang Schaeuble jest zaniepokojony niższym wskaźnikiem szczepień w Niemczech. „Nie rozumiem braku szczepień, bardzo mnie to smuci” – powiedział gazecie „Neuen Osnabruecker Zeitung”. Na początku roku ludzie nie mogli się doczekać szczepionek. „A teraz lekarze rodzinni są zdesperowani, ponieważ dawki szczepionek zostają u nich w dużych ilościach”.

Schaeuble wskazuje, że potrzeba więcej ofert szczepień wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, wkrótce na przykład przed stadionami piłkarskimi czy koncertami na świeżym powietrzu.

Szczepienia w Niemczech

Z danych „Our World in Data” wynika, iż do 28 lipca przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 61,4 procent Niemców. W pełni zaszczepionych jest nieco ponad 42 miliony obywateli, co stanowi 51 procent społeczeństwa. W sumie podano ok. 91 milionów dawek preparatu.

Nach insgesamt 91 Millionen Impfungen in 🇩🇪 sind nun mehr als 51 Mio (61,3 %) Bürgerinnen und Bürger mind. einmal geimpft, mehr als jeder zweite Deutsche (50,9 % / 42,35 Mio) hat den vollen Impfschutz. Nächste Zielmarke sind 100 Millionen Impfungen in 🇩🇪. — Jens Spahn (@jensspahn) July 29, 2021

Źródło: PAP/nczas.com