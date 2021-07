Tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Gowin nie odpuszcza, a PiS zaczyna szukać nowego koalicjanta

„Od niemal trzech tygodni relacje między Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością są właściwie zamrożone. Koalicjantów różnią przede wszystkim zmiany podatkowe z Polskiego Ładu, jednak lista konfliktów jest dłuższa” – podało RMF FM.

W Zjednoczonej Prawicy trwają mocne tarcia. Nie ma porozumienia ws. ustawy medialnej czy uchylenia immunitetu szefowi NIK Marianowi Banasiowi.

Z doniesień RMF FM wynika, że premier Mateusz Morawiecki nie rozmawiał ze swoim zastępcą od trzech tygodni. Ostatni raz mieli rozmawiać o różnicach dotyczących ustaw podatkowych. Nic to jednak nie dało i do konsensusu nie doszli. W konsekwencji rząd przesłał projekt Polskiego Ładu do konsultacji, bez zgody Porozumienia.

Dziennikarz stacji podał, że „zirytowany sytuacją – jak mówią nieoficjalnie politycy Porozumienia – jest też Jarosław Gowin, który otwarcie krytykuje również pomysł zmiany ustawy medialnej”.

Rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek poinformował z kolei, że trwa walka o utrzymanie koalicji.

– Jeśli byłyby próby znalezienia innej większości to takie próby mogą być. Ale one długoterminowo okazywały się nieskuteczne. Zjednoczona Prawica to są trzy środowiska i to jest formuła, która daje zwycięstwo – zaznaczył.

PiS ma więc szukać koalicjanta na wymianę. Na celowniku od pewnego czasu znajduje się Paweł Kukiz ze swoim ugrupowaniem. W przypadku ustawy medialnej ma pomóc właśnie Kukiz’15, a w pozostałych sprawach także Partia Republikańska.

Podczas konferencji w Głogowie lider Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że jego partia zgłosi do Polskiego Ładu propozycje, które „będą ograniczały zbyt dużą skalę wzrostu podatków”.

– Nie tylko dla przedsiębiorców, ale szerzej dla tej części społeczeństwa, którą nazywa się klasą średnią. Uważamy, że jest tutaj pole do kompromisu z naszymi koalicjantami. Wierzymy, że wypracujemy wspólnie rozwiązania, które będą zachowywały wszystkie atuty propozycji – powiedział wicepremier.