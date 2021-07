A po Mszy Świętej chodziliśmy na szczepienia. Kościół wrzuca kolejny bieg

Kościół coraz śmielej dołącza do kampanii szczepień przeciw COVID-19. W niedzielę w 10 parafiach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego otwarte będą mobilne punkty szczepień. Będzie można zaszczepić się tam bez wcześniejszej rejestracji jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson.

Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek przekazał, że punkty szczepień będą zlokalizowane przede wszystkim w salkach parafialnych.

Zostaną one uruchomione z myślą o wiernych, którzy przyjdą na niedzielne Msze Święte, a nie są jeszcze zaszczepieni. Proboszczowie byli proszeni, żeby wcześniej informowali o tej akcji swoich parafian.

– To jest akcja pilotażowa w całym kraju. Na razie w porozumieniu z poszczególnymi kuriami poprosiliśmy 10 parafii zlokalizowanych w różnych częściach województwa. To, czy akcja będzie powtarzana, zależy od zainteresowania. My jesteśmy gotowi, żeby takie akcje robić – mówi rzecznik wojewody.

Do akcji wkroczą nawet żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą mobilne punkty zabezpieczać.

Powyższa akcja to odpowiedź m.in. na apel biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. Przed tygodniem wystosował on apel do wiernych swojej diecezji, aby uprzedzić nową falę epidemii i poddać się szczepieniom.

– Pan Bóg dał nam czas życia na ziemi, na pracę, twórczość, wspólnotę rodzinną. Jednak nasze życie jest kruche. Przez niezachowanie zaleceń lekarzy narażamy się na jego przedwczesną utratę. Apeluję więc do wszystkich niezaszczepionych: nie rezygnujcie ze szczepień! – uważa duchowny.