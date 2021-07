Słupek antyterrorystyczny powstrzymał… straż miejską

Słupek antyterrorystyczny uszkodził pojazd straży miejskiej. Tym samym przeszkodził funkcjonariuszom w patrolowaniu Warszawy.

Do nietypowego zdarzenia doszło na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Wjazd na nie co do zasady jest niedozwolony, strzegą tego słupki antyterrorystyczne.

Służby mają oczywiście swoje patenty i pozwolenia, więc na Bulwary Wiślane wjeżdżają. Taka straż miejska oficjalnie po to, by strzec porządku, a nieoficjalnie po to, by wystawiać mandaty za picie alkoholu.

Do niedawna było ono legalne, ale pod pretekstem COVID-19 przepisy zmieniono i spożywanie napojów wyskokowych pod chmurką legalne już nie jest. Wiadomo, wirus. Głupoty.

Straż miejska udawała się więc z patrolem na Bulwary Wiślane, ale za daleko nie zajechała. W momencie, gdy radiowóz przejeżdżał przez słupki, te automatycznie wysunęły się, uszkodziły przedni zderzak i zatrzymały auto.

Jak do tego doszło? Strażnicy miejscy zachodzą w głowę.

– Prawdopodobnie uszkodzeniu uległo urządzenie odpowiadające za wysuwanie barier. Zaczęły się podnosić w trakcie przejazdu, co nie powinno się wydarzyć – przekazał Jerzy Jabraszko z referatu prasowego. Podkreślił, że nikomu nic się nie stało.

Zgodnie z zaprogramowaniem, słupki powinny wysuwać się po 30 sekundach od ich opuszczenia. W tym przypadku wysunęły się znacznie wcześniej, akurat w momencie, gdy przejeżdżał nad nimi radiowóz.

Straż miejska musiała więc swój patrol brzegiem Wisły znacznie opóźnić. Strata podwójna – nie dość, że auto uszkodzone, to jeszcze przepadło kilka okazji na wystawienie mandatu.