Wściekły Niedzielski grzmi: zaangażujemy służby kontrolne NFZ w weryfikację doniesień o handlu certyfikatami szczepień

Zaangażujemy służby kontrolne NFZ w weryfikację doniesień o handlu certyfikatami szczepień. To wyraz skrajnej nieodpowiedzialności, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze środowiska medycznego brał na siebie odpowiedzialność fałszowania dokumentacji medycznej – powiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia był pytany na ostatniej konferencji prasowej o zjawisko handlu certyfikatami szczepień i doniesienia, że w tym procederze mogą brać udział lekarze wprowadzający do systemu informację o zaszczepieniu mimo braku podania dawki szczepionki.

Niedzielski odpowiedział, że rozmawiał z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, który „pokazywał, że takie praktyki mogą mieć miejsce”. „Bo to nie były sygnały o konkretnych sytuacjach, tylko raczej o prawdopodobieństwie ich pojawienia się” – zaznaczył.

„Razem z zarządem NFZ na razie analizujemy, gdzie mogą być te słabe punkty, czyli momenty, w których może dojść do takiego nadużycia, ale niezależnie od tego, że zaangażujemy służby kontrolne NFZ w weryfikację tych historii, to myślę, że jest to naprawdę wyraz skrajnej nieodpowiedzialności i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ze środowiska medycznego brał na siebie odpowiedzialność takiego fałszowania dokumentacji medycznej” – powiedział minister zdrowia.

NCzas/PAP