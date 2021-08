Demokratka Nancy Pelosi nazwała przywódcę republikanów w Kongresie „kretynem”

Szefowa Izby Reprezentantów i polityk Demokratów nazwała Kevina McCarthy’ego „kretynem”. Została nagrana, a filmik miał szybko 250 tys. odsłon. Poszło o noszenie masek przez osoby już zaszczepione.

Kevin McCarthy stwierdził, że noszenie masek przez zaszczepionych to „decyzja polityczna”. Napisał na Twitterze, że „nie jest to decyzja opartą na nauce, ale wymyślona przez liberalnych urzędników rządowych, którzy chcą żyć w stanie wiecznej pandemii”.

Pelosi była pytana o takie stanowisko, kiedy opuszczała Kongres. Skrytykowała Republikanina, a wsiadając do swojego samochodu mruknęła wyraźnie – „to kretyn”. Scena została sfilmowana.

Drew Hammill ze sztabu Nancy Pelosi odmówił komentarza dotyczącego tego nagrania. Jego zdaniem dźwięk jest niewyraźny – „niestety nie możemy zweryfikować tego nagrania audio ze względu na jego słabą jakość”.

Potwierdził jednak, że dla Pelosi twierdzenie, iż wymóg dotyczący noszenia maski „nie jest decyzją opartą na nauce” jest „idiotyczny”.

Make no mistake—The threat of bringing masks back is not a decision based on science, but a decision conjured up by liberal government officials who want to continue to live in a perpetual pandemic state. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 28, 2021

Speaker Pelosi wants you to do as she says, not as she does. She and President Biden are doing everything possible to keep you living in fear with your mask, even if you've been vaccinated. The science is clear → Vaccines work. Mask mandates don't. pic.twitter.com/eDsHfWqfKd — Kevin McCarthy (@GOPLeader) July 28, 2021

Unfortunately, we can't verify this audio because of poor quality, but I can confirm that the Speaker believes that saying a mask requirement is "not a decision based on science" is moronic. https://t.co/vf30E4Ggic — Drew Hammill (@Drew_Hammill) July 28, 2021

Źródło: Twitter