Duda pojawi się w Białym Domu? Joe Biden odpowiada [VIDEO]

Prawo i Sprawiedliwość ma opinię partii skrajnie proamerykańskiej. Mimo to prezydent Andrzej Duda, który był kandydatem tego ugrupowania, nie dostał jeszcze zaproszenia do Waszyngtonu.

Jest to sytuacja o tyle dziwna, zaproszeni zostali już m.in. Angela Merkel i Wołodymyr Zełeński.

Korespondent radia RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski postanowił zapytać Joego Bidena o to „czy zamierza pan zaprosić polskiego prezydenta do Białego Domu?”.

Amerykański prezydent dał dość bezpośrednią odpowiedź: „Polish president? No, I haven’t, yet. (tłumacz. Polskiego prezydenta? Nie, nie zaprosiłem, jeszcze)”.

Nie ma na razie zaproszenia dla prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu. Joe Biden przyznał, że nie zaprosił polskiego przywódcy do Waszyngtonu. O wizytę w Białym Domu pytałem, gdy Biden szedł do śmigłowca, chwilę przed jego odlotem do rezydencji w Camp David. @RMF24pl pic.twitter.com/E5m9XZnuBQ

— Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) July 31, 2021