Idziesz w niedzielę do kościoła? Możesz nadziać się na posterunek szprycowników

Kościół coraz śmielej dołącza do kampanii szczepień przeciw COVID-19. W niedzielę w wielu województwach w pobliżu świątyń zostaną rozstawione punkty szprycowania.

Warmińsko-mazurskie

Rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek przekazał, że punkty szczepień będą zlokalizowane przede wszystkim w salkach parafialnych.

Zostaną one uruchomione z myślą o wiernych, którzy przyjdą na niedzielne Msze Święte, a nie są jeszcze zaszczepieni. Proboszczowie byli proszeni, żeby wcześniej informowali o tej akcji swoich parafian.

– To jest akcja pilotażowa w całym kraju. Na razie w porozumieniu z poszczególnymi kuriami poprosiliśmy 10 parafii zlokalizowanych w różnych częściach województwa. To, czy akcja będzie powtarzana, zależy od zainteresowania. My jesteśmy gotowi, żeby takie akcje robić – mówi rzecznik wojewody.

Do akcji wkroczą nawet żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą mobilne punkty zabezpieczać.

Powyższa akcja to odpowiedź m.in. na apel biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego. Przed tygodniem wystosował on apel do wiernych swojej diecezji, aby uprzedzić nową falę epidemii i poddać się szczepieniom.

– Pan Bóg dał nam czas życia na ziemi, na pracę, twórczość, wspólnotę rodzinną. Jednak nasze życie jest kruche. Przez niezachowanie zaleceń lekarzy narażamy się na jego przedwczesną utratę. Apeluję więc do wszystkich niezaszczepionych: nie rezygnujcie ze szczepień! – uważa duchowny.

Kujawsko-pomorskie

„Mieszkańcy naszego regionu będą mogli zaszczepić się po mszach świętych w mobilnych punktach rozsianych na terenie całego województwa. Punkty będą usytuowane w okolicach kościołów tak, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli skorzystać ze szczepień bez rejestracji. Dostępna będzie jednodawkowy preparat Johnson & Johnson” – powiedział rzecznik.

Punkty szczepień będą funkcjonować w siedmiu wsiach i miastach: Gąsawie (pow. żniński) – przy kościele św. Mikołaja, godz. 8-11; Izbicy Kujawskiej (pow. włocławski) – boisko Szkoły Podstawowej nr 2, godz. 9.30-16; Kłóbce (pow. włocławski) – Ośrodek Zdrowia, godz. 8-11; Łabiszynie (pow. żniński) – Przychodnia Agamed, godz. 9-13; Pakości (pow. inowrocławskim) – Dom Pielgrzyma parafii św. Bonawentury; Starogrodzie (pow. chełmiński) – Gościniec, godz. 9-12; Szczepanowie (pow. mogileński) – dawna sala katechetyczna parafii św. Bartłomieja.

Akcja jest organizowana pod auspicjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Małopolskie

W niedzielę przy kolejnych małopolskich kościołach lub w ich sąsiedztwie staną mobilne punkty szczepień. Dyrektor biura prasowego archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski zachęca, by skorzystać z tej możliwości. Małopolska jest liderem w liczbie nowych zakażeń.

Zgodnie z informacjami biura wojewody, w najbliższą niedzielę mobilne punkty szczepień znajdą się przy kościołach w Niedźwiedziu (powiat limanowski), Spytkowicach, Laskowej, Ropie, Radgoszczy. Szczepienia prowadzone będą też w ośrodkach kultury, na terenie szkół i świetlic w Piwnicznej-Zdroju, Łukowicy, Nawojowej, Ropie, Radgoszczy i Gromniku. Mobilne punkty z jednodawkowymi preparatami Johnson&Johnson mają czekać na mieszkańców od godz. 7.30 do 15.30.

Akcja szczepień prowadzona jest wspólnie z archidiecezją krakowską i diecezją tarnowską oraz małopolskimi samorządowcami.

„Zachęcam, by skorzystać z tej możliwości” – zaapelował o udział w szczepieniach dyrektor biura prasowej archidiecezji krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski.

Jak dodał, epidemia nie traci na sile. „Po raz kolejny z trwogą obserwujemy wzrastającą liczbę chorych, szczególnie za naszą zachodnią granicą. Stąd nasz apel o podjęcie refleksji, zwłaszcza przez osoby niezaszczepione, nad możliwością skorzystaniem z jedynego narzędzia w walce z Covid-19, jakim są szczepienia” – powiedział ks. Michalczewski.

Pomorskie

W niedzielę przy wybranych parafiach na Pomorzu otwarte będą mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19. Można otrzymać w nich zastrzyk bez wcześniejszych zapisów – poinformował w piątek Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

„Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, we współpracy z gminami, przygotował akcję szczepień przeciw COVID-19. Odbędzie się ona w niedzielę 1 sierpnia w tych gminach, gdzie odsetek osób zaszczepionych jest niski” – podał urząd wojewódzki.

Plenerowe punkty będą zlokalizowane m.in. w pobliżu kościołów, głównie w salkach katechetycznych. Zostaną one uruchomione z myślą o wiernych, którzy przyjdą na niedzielne msze święte, a nie są jeszcze zaszczepieni.

Śląskie

12 mobilnych punktów szczepień przeciw COVID-19 stanie w niedzielę przy parafiach w woj. śląskim – poinformował w piątek Śląski Urząd Wojewódzki.

Będą tam dwa rodzaje szczepionek – jednodawkowa firmy Johnson&Johnson oraz dwudawkowy Pfizer (drugą dawkę będzie można przyjąć w dowolnym innym punkcie). Można będzie się zaszczepić bez zbędnych formalności, wcześniejszych zapisów i rejestracji – wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty.

„Staramy się, aby mobilne punkty szczepień były jak najbliżej mieszkańców i jak najbardziej chcemy ułatwić im zaszczepienie się. Byliśmy już na festynach, piknikach, plażach czy imprezach sportowych, teraz pojawimy się przy kościołach. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać ze szczepienia w uproszczony sposób, bez załatwiania wielu formalności” – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

