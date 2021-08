W niedzielę burze, ulewy i niewykluczone trąby powietrzne. Wydano ostrzeżenia

W niedzielę spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem do 100 km/h, szczególnie na południowym wschodzie kraju – przekazała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. W nocy temperatura spadnie do 12-17 st. C.

Jak przekazała synoptyk, w niedzielę do Polski wkroczy od południa i od południowego zachodu strefa opadów deszczu. Najintensywniejsze opady prognozowane są na południu, w centrum i wschodzie kraju.

„Burze wystąpią przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie. Mogą to być silne burze z gwałtownymi zjawiskami, z intensywnymi opadami deszczu do 40-50 mm i z porywistym wiatrem nawet do 100 km/h. Niewykluczone, że gdzieś wystąpią trąby powietrzne” – zaznaczyła Małgorzata Tomczuk.

W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. W Warszawie popołudniu będzie duże zachmurzenie, spodziewany jest również deszcz, ale najprawdopodobniej bez burz. Pogoda na zachodzie kraju będzie spokojniejsza, bez gwałtownych zjawisk. Temperatura wyniesie od 18-19 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C na Podkarpaciu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek największe opady deszczu z burzami spodziewane są na północnym wschodzie i wschodzie. Na Podlasiu wysokość opadów miejscami może wynieść wtedy do 50 mm. „Niewykluczone, że w całej Polsce będą przelotne opady, ale zdecydowanie mniej groźne” – dodała synoptyk.

Podkarpackie

Ostrzeżenie 3, najwyższego stopnia przed burzami dla woj. podkarpackiego wydał w niedzielę IMGW. Burzom miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu oraz porywy wiatru wiejące do 120 km na godz. Alert obowiązuje od godz. 11 w niedzielę do godzin nocnych.

Jak wynika z ostrzeżenia biura prognoz IMGW w Krakowie, opublikowanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, w całym regionie w niedzielę prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm, a lokalnie do 70 mm, a także nawałnicowe porywy wiatru wiejące do 120 km na godz. Miejscami prognozowany jest grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oceniono na 80 proc.

Alert obowiązuje od godz. 11 w niedzielę do godziny 1 w nocy na poniedziałek i dotyczy wszystkich powiatów.

Śląskie

W niedzielę na terenie woj. śląskiego spodziewane są silne opady deszczu z burzami, lokalnie z gradem – informują meteorolodzy, którzy wydali w tej sprawie dla całego regionu ostrzeżenie drugiego stopnia. Miejscami poziom wody w rzekach może przekroczyć stany ostrzegawcze.

Jak wynika z ostrzeżenia biura prognoz meteorologicznych IMGW w Krakowie, opublikowanego w niedzielę przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w regionie prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.

„Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad” – ostrzegają meteorolodzy.

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od wczesnych godzin porannych do pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Alert do mieszkańców regionu skierowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! Dziś w nocy (1/2.08) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad. Możliwe podtopienia. Zabezpiecz również rzeczy, które może porwać wiatr” – głosi sms, rozesłany w niedzielę rano do mieszkańców m.in. województwa śląskiego.

Obfite opady – jak wynika z informacji biura prognoz hydrologicznych IMGW w Krakowie – mogą skutkować wezbraniem wody w rzekach i przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Małej Wisły, Soły oraz Przemszy.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: PAP