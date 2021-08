Podwyżki dla polityków. Ile miesięcznie inkasuje Kaczyński?

Andrzej Duda podpisał w piątek rozporządzenie o zwiększeniu pensji dla ministrów, marszałków i posłów. Politycy będą zarabiać więcej. Wśród nich jest prezes PiS – Jarosław Kaczyński, który miesięcznie będzie inkasował pokaźną kwotę.

Jarosław Kaczyński od zawsze buduje wokół siebie PR osoby skromnej, która w odróżnieniu od innych polityków, nie opływa w luksusy.

Wiele wyborców Prawa i Sprawiedliwości może więc zdziwić to, jak ogromne sumy co miesiąc pobiera prezes partii rządzącej.

Od 1 sierpnia pensja zasadnicza Kaczyńskiego jako wicepremiera będzie wynosić 14 279,57 zł. Do tej kwoty dojdzie jeszcze dodatek funkcyjny 4008,30 zł.

Z samej Kancelarii Premiera prezes PiS dostanie więc 18 287,87 zł.

Jarosław Kaczyński jest jednak również posłem, a parlamentarzyści przecież także dostali podwyżki. Dieta posła Kaczyńskiego wzrośnie z 2,5 tys. zł do 4008,30 zł.

Z pensją z KPRM łącznie daje to 22 296,17 zł brutto miesięcznie.

To jednak również nie wszystko, bo choć Kaczyński wciąż jest aktywny politycznie, to jest emerytem. W 2020 r. dostał z ZUS 85,7 tys. zł, co oznacza, że jego miesięczna emerytura w zeszłym roku wynosiła 7140 zł.

Po podliczeniu tego wszystkiego wychodzi, że prezes Jarosław Kaczyński dostaje miesięcznie 29 436, 17 zł. Całkiem niezła sumka – na karmę dla kotów na pewno starcza.

Źródło: „Wirtualna Polska”