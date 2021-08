„Poskromić głupotę rządu!” Oto recepta na uniknięcie lockdownu

Konrad Berkowicz został zaproszony do Polsatu News m.in. po to, by rozmawiać o szczepionkach. Gdy do tego tematu doszło, posłowi Konfederacji notorycznie przerywano, a nawet zasugerowano, by się nie wypowiadał o szczepieniach, gdyż nie jest lekarzem.

W programie Berkowicz dyskutował z prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarym Kaźmierczakiem, który niedawno stwierdził, że nie rozumie, dlaczego jeszcze obowiązek szczepień przeciw COVID-19 nie został wprowadzony. – Psy też muszą być zaszczepione. Za brak zaszczepienia psa można dostać mandat. A co z wolnościami psów? Straszne, przecież to jest segregacja sanitarna psów, faszyzm – ironizował Kaźmierczak.

– Tak pan prezes ironizuje sobie z praw ludzi. Być może ludzie dostrzegają, że właśnie zaczynają być zrównywani w prawach ze zwierzętami – odpowiedział Berkowicz.

– Ta szczepionka jest oficjalnie dopuszczona warunkowo. Jest na etapie badań klinicznych, które skończą się w 2023 roku – przypomniał Berkowicz.

Redaktor prowadzący Grzegorz Kępka zwrócił uwagę, że „wśród zaszczepionych jest bardzo minimalna transmisja choroby”.

– Czyli zaszczepieni są bezpieczni, więc proszę się odwalić od niezaszczepionych – odpowiedział Berkowicz.

Berkowicz zacytował także oficjalne dane i wytyczne, jakie dostali ordynatorzy szpitali ws. szczepień. Są tam ostrzeżenia o możliwych (rzadkich) skutkach ubocznych szczepionki.

– Trudno z tymi ludźmi dyskutować. Gdyby oni mieli dostęp do internetu w czasach, gdy było polio, to do tej pory byśmy się ciągali z tą chorobą. Badania nad tą metodą szczepienia trwały 10 lat, została szybko wprowadzona, bo w obliczu pandemii, zawalonych szpitali, służby zdrowia na granicy wytrzymałości, po prostu papiery nie leżały po różnych urzędach i były natychmiast akceptowane. Cały świat się myli, tylko 10 mędrców z Konfederacji odkryło prawdziwą… – mówił Kaźmierczak.

– Nie 10 mędrców z Konfederacji, tylko jest cała lista badań naukowych na ten temat – odparł Berkowicz. Zaczął przywoływać opinię dwukrotnego lekarza roku, dr Radosława Czosnowskiego i… w tym momencie redaktor prowadzący rzucił dziwną uwagę.

– Ale nie rozmawiajmy na temat szczepionek – powiedział red. Kępka.

– Ale dlaczego, przecież zaczęliśmy ten temat. Pan prezes (Kaźmierczak – red.) może powiedzieć co chce, a ja nie mogę? – odpowiedział Berkowicz.

– Pan nie jest lekarzem, nie jest ekspertem – powiedział red. Kępka.

– To czemu pan prezes może się wypowiadać o szczepionkach? – dopytywał Berkowicz.

W dalszej części programu red. Kępka stwierdził, że obecne wyszczepianie „trudno nazwać eksperymentem medycznym, skoro to działa”.

– Panie redaktorze, ale to oficjalnie jest eksperyment medyczny. To nie ja to tak nazwałem, tak jest w oficjalnych komunikatach – wskazał Berkowicz.

Red. Kępka pytał także o ewentualny jesienny lockdown. – Lockdown niestety nam grozi, ale przez głupotę rządu. Według badań wydziału medycznego Stanforda… – zaczął Berkowicz.

– Ale zostawmy badania – odpowiedział red. Kępka.

– Ale dlaczego? Proszę sobie sprawdzić oficjalne badania, które wskazują, że lockdown nie ogranicza transmisji wirusa. W ostatnim „Nature” jest z kolei wielka metaanaliza. Wykazała, że ludzie, którzy przeszli koronawirusa, a według szacunków to nawet 80 proc. ludzkości, wykazują do tej pory odporność. Co trzeba zrobić, aby uniknąć lockdownu? Trzeba poskromić głupotę rządu! – podsumował Berkowicz.

A tutaj pięknie rozkłada towarzysza prezesa @C_Kazmierczak który zachwalał francuskie metody, Pan Poseł @KonradBerkowicz odnośnie propagandy szczepionkowej, niestety redaktor nie pozwala się spokojnie wypowiedzieć. pic.twitter.com/Al7SilWKb2 — Mefistofeles (@mefistofelleess) July 27, 2021

Cz. II I szczere słowa covidowego redaktora prowadzącego. "Ludzie ryzykują i nie chorują bo wśród zaszczepionych jest bardzo minimalna transmisja choroby i niewielu ludzi choruje,@KonradBerkowicz – czyli zaszczepieni są bezpieczni więc proszę się odwalić od niezaszczepionych" pic.twitter.com/VEzkq5Xi3o — Mefistofeles (@mefistofelleess) July 27, 2021