Weganie zostaną zwolnieni z obowiązku szczepień?

Weganie w Wielkiej Brytanii będą mogli zostać zwolnieni z obowiązkowych szczepień, jeśli takowych zażąda pracodawca.

Do tej pory w Zjednoczonym Królestwie rząd zarządził obowiązkowe szczepienia „jedynie” dla osób wykonujących zawody medyczne. Wiele amerykańskich firm, które są obecne na Wyspach, same z siebie zarządziły, że ich pracownicy będą mogli wrócić do pracy pod warunkiem zaszczepienia się.

Wśród firm, które wprowadzają taką politykę, mają być m.in. Google i Netflix.

Eksperci stwierdzają, że z takiego obowiązku najprawdopodobniej zwolnieni zostaną weganie. Obecnie w Wielkiej Brytanii jest ok. pół miliona wegan (w odróżnieniu od wegan nie jedzą oni również jajek, nabiału, nie używają wełny etc.).

Weganom nie podoba się, że szczepionki były testowane na zwierzętach. Według ich światopoglądu, jest to przeszkoda, która nie pozwala im się zaszczepić.

Według ekspertów i komentatorów – najprawdopodobniej firmy wprowadzające obowiązek szczepień wezmą to pod uwagę i wyłączą wegan z obowiązku. Podobna luka może objąć również osoby, które nie chcą się szczepić ze względów religijnych.

Grupą, której poglądy nie zostaną uwzględnione, mają być tzw. „antyszczepionkowcy”.

Źródło: Express.co.uk