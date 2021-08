Panika w Brukseli. 80 krajów świata wciąż nie chce ulec „zmianom klimatycznym”

Bruksela i ONZ panikują, że tylko 110 ze 197 krajów, które podpisały Porozumienie Paryskie, przedstawiło „bardziej ambitny plan ograniczenia globalnego ocieplenia”. Państwa te trzymają się wytycznych z 2015 r., a nowe porozumienia i cele miały być zadeklarowane przez nie do 31 lipca 2021 r.

Meksykanka Patricia Espinosa, szefowej agencji ONZ ds. klimatu, mówi, że tylko 110 ze 197 krajów sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego przedstawiło ambitniejsze plan ograniczenia globalnego ocieplenia i podęło nowe zobowiązania, niż te przyjęte w 2015 roku.

Brakuje je zwłaszcza deklaracji takich państw jak Chiny, Indie, RPA, Turcja, Rosja, czy Arabia Saudyjska. Espinosa panikuje, że do końca XXI wieku temperatura planety podniesie się o dodatkowe 3°C. Chwali „stare kraje uprzemysłowione”, które rozpoczęły transformację energetyczną, takie jak Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej.

Jednak i one niezbyt chętnie zasilają fundusz w wysokości 100 miliardów dolarów rocznie, przeznaczony na „pomoc najbiedniejszym krajom w ich walce z kryzysem klimatycznym”.

Najbardziej uzależnione od węgla i paliw kopalnych „wykoleiły” negocjacje toczone we Włoszech pod koniec lipca. Np. Indie, trzeci co do wielkości emitent CO 2 na świecie, rozmowy wręcz zbojkotowały.

110 out of 191 Parties to the #ParisAgreement present new or updated NDCs by deadline.

"I call on those countries that were unable to meet this deadline to redouble their efforts and honour their commitment under the agreement."

Statement by @PEspinosaC: https://t.co/lEkmaIBaVf pic.twitter.com/SHlMv4JN3L

