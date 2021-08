Powstał pierwszy na świecie most… wydrukowany w 3D! Zobacz niezwykłe filmy i zdjęcia

Pierwszy na świecie most wykonany ze stali, który został wydrukowany w technologii 3D został zainstalowany w Amsterdamie i otwarty dla spacerowiczów. Most ma 12 metrów długości i waży prawie 5 ton.

To kamień milowy w postępie technologicznym i samej branży druku 3D. Jego „budowa” trwała kilka lat, a sam druk, gdyby zsumować czas, trwał nieprzerwanie przez pół roku.

Most zainstalowano przy ulicy Oudezijds Achterburgwal w Amsterdamie, w dzielnicy Czerwonych Latarni, nad jednym z najstarszych kanałów. Operacja transportu i umiejscawiania go nad kanałem odbywała się w lipcu, a teraz, po kolejnej serii testów wytrzymałościowych, został oficjalnie oddany do użytku.

W moście zamieszczono specjalne czujniki analizujące m.in. naprężenia, wibracje czy temperaturę. Dane będą na bieżąco wysyłane do analizy, dzięki czemu do zespołu inżynierów od razu trafi wiadomość, kiedy i w którym miejscu należy dokonać ewentualnych napraw.

Zdania co do samego wyglądu są podzielone. Część architektów zachwyca się prostotą i „nowoczesnością” mostu, inni nie podzielają tej fascynacji. Holenderski dziennik „NRC” twierdzi, że most został wyprodukowany w pośpiechu i wygląda „potwornie”. „Wygląda jakby składał się z kilku kawałków stali, które do siebie nie pasują” – czytamy w gazecie.