Szok! 11-latek odwoził całkowicie pijanego ojca do domu

Policjanci z Abbeville byli po zatrzymaniu do kontroli pojazdu mocno zszokowani. Za kierownicą małolitrażowego auta siedział 11-latek. Pasażerem był jego ojciec, całkowicie pijany.

Małoletni kierowca wyjaśnił, że to ojciec poprosił go, by odwiózł go do domu. Pojazdem był samochód z małym silnikiem, który nie wymaga prawa jazdy.

Takie autko nie jest jednak przeznaczone do prowadzenia przez 11-letnie dzieci. Limit wieku wynosi tu lat 14. Tata trafi więc przed sąd.

Prawdopodobnie ojciec prawo jazdy stracił już wcześniej. Takie małolitrażowe samochody, które nie wymagają posiadania prawa jazdy, nazywane są we Francji „samochodami dla pijaków”. Pomimo, że ich cena nie jest niższa od normalnych aut, są… dość popularne.