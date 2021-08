Ile poszczególne kraje płacą sportowcom za medal olimpijski

We Francji sportowcy otrzymują premię w wysokości 65 000 euro za złoto, 25 000 euro za srebro i 15 000 euro za brąz. Premie te zostały ustalone od czasu Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Dodatkowo dotacje od państwa otrzymują także federacje dyscyplin medalistów. 35 000 euro za złoto, 15 000 euro za srebro i 8000 euro za brąz.

W bogatych Niemczech złoci medaliści otrzymują jednak tylko 18 500 euro. Bardziej rozrzutni są Włosi. Mistrzowie olimpijscy otrzymują tam… 180 000 euro. W Hiszpania za złoto premia wynosi 94 000 euro.

Potęgi sportowe – Chiny i Stany Zjednoczone płacą swoim mistrzom olimpijskim mniej. Amerykanie wygrywający złoto otrzymują premię w wysokości 32 000 euro (37 500 dolarów), podczas gdy złoci medaliści z Chin otrzymują po 22 000 euro. Australia płaci odpowiednio za kolor medalu – 15, 11 i 7 tysięcy dolarów, a np. Kanada 16, 12 oraz 8 tysięcy dolarów.

Najwyżej premiowani są medaliści z Singapuru. Tutaj premia wynosi 627 000 euro (744 000 dolarów) dla tych, którzy zdobędą złoto. Hongkong obiecuje za taki krążek 543 000 euro (644 000 dolarów). Nieźle opłaca medalistów także Kazachstan, w którym za najwyższe miejsce na podium płaci się 211 000 euro (250 000 dolarów).

W Malezji każdy medalista otrzymuje dożywotnią pensję, około 1000 euro miesięcznie, oprócz jednorazowej premii w wysokości od 200 000 euro za złoto do 20 000 euro za brąz.

W Polsce różne stawki dotyczą różnych dyscyplin. Polski Komitet Olimpijski obiecał 120 tysięcy złotych (nieco ponad 31 tys. dolarów) za złoty medal; 80 tysięcy (ponad 20 tys. dolarów) za srebrny; 50 tysięcy (niespełna 13 tys. dolarów) za brązowy krążek.

Here’s how much Olympic athletes in some countries earn for winning medals-CNBC pic.twitter.com/KAKOOQbtIC

— Manpreet (@manpreetkailon) July 29, 2021