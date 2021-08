Najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce

Wśród dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce, rekordy popularności biją te o semickim rodowodzie.

Obecnie w Polsce nadaje się dzieciom przeróżne imiona – modne są zarówno bardzo stare, które jeszcze dziesięć lat temu uznane byłyby za babcine, jak i „nowoczesne” zagraniczne.

Niektóre imiona są jednak nieustannie na topie i ząb czasu ich nie nadgryza. Oto lista dziesięciu najpopularniejszych imion żeńskich.

1. Anna

To jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Nie wszyscy wiedzą, że imię to ma hebrajskich rodowód. Wywodzi się od słowa channah, które oznacza wdzięk i łaskę.

2. Maria

To imię również ma semicki rodowód. Są dwie teorie na temat jego pochodzenia. Najprawdopodobniej wywodzi się od hebrajskiego słowa mariam, oznaczającego „napawać radością”.

Druga teoria mówi o egipskim rodowodzie i źródle w zwrocie meri-jam, który można przetłumaczyć jako: „ukochana przez Boga”.

W Polsce żyje ponad 600 tys. kobiet o tym imieniu.

3. Katarzyna

To nie jest hebrajskie imię. Katarzyna wywodzi się od greckiego słowa katharos oznaczającego: czysta, dziewicza, bez skazy.

Katarzyna trafiła do Polski w średniowieczu.

4. Małgorzata

To kolejne imię pochodzenia greckiego. Małgorzata (a raczej Margarita) pochodzi od słowa margarites oznaczającego „drogocenną perłę”.

Imię Małgorzata znane jest od XIII wieku.

5. Agnieszka

To pierwsze imię w zestawieniu mające stricte chrześcijańskie korzenie. Imię to powstało na bazie łacińskiego słowa agnus, które oznacza baranka.

Do Polski imię to przybyło z Czech.

6. Barbara

Kolejne imię o greckim rodowodzie. Barbara wywodzi się od przymiotnika barbaros, którym niegdyś określano ludzi pochodzących spoza Gercji, czyli… barbarzyńców.

W Polsce to imię pojawiło się w XIV wieku.

7. Krystyna

To kolejne imię o ściśle chrześcijańskim rodowodzie. To żeńska forma imienia Krystyn, które oznacza „należący do Chrystusa” albo po prosu „ochrzczony”.

8. Ewa

To jedno z najstarszych istniejących imion. Znali je już Sumerowie 2 tys. lat przed Chrystusem. Sumeryjskie imię Awa oznaczało po prostu życie.

Żydzi przekształcili to imię w Hajja lub Hawwa. Co ciekawe – hajja po arabsku oznacza również węża.

9. Elżbieta

Kolejne semickie imię. W języku starohebrajskim eliszeba oznaczało „Bóg jest moją przysięgą”.

10. Zofia

Zofia to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa sophia, które oznacza mądrość. W Danii, Norwegii i Bułgarii istnieje męski odpowiednik tego imienia (Sofko, Sophus, Sofus).