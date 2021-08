Polacy mieszkają w klitkach? Średnio 29 mkw. mieszkania

W Polsce na statystycznego obywatela przypada nieco ponad 29 mkw. mieszkania. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce poprawia się, gdyż na osobę mamy dziś do dyspozycji metraż większy o jedną trzecią w porównaniu z 2002 r. – wynika z opublikowanego w środę raportu firmy HRE Investments.

Według danych Eurostatu przytoczonych w raporcie HRE, w Polsce na statystycznego obywatela przypada nieco ponad 29 metrów kwadratowych mieszkania. „W Europie standard jest wyższy, czasami nawet ponad dwa razy wyższy” – napisano w raporcie i dodano, że statystyczny Europejczyk dysponuje 40 mkw. mieszkania.

Gorzej niż w Polsce jest według HRE jedynie w Rumunii, gdzie w 2012 r. (brak nowszych danych) na osobę przypadało po 17 mkw. mieszkania. Na Litwie, w Bułgarii i na Słowenii sytuacja jest zbliżona do polskiej – dodano.

Około 40 mkw. na osobę przypada we Francji, Hiszpanii, na Łotwie, w Finlandii czy Włoszech – napisano. „Rekordzistami są natomiast Duńczycy. Statystycznie rzecz biorąc, mają do dyspozycji ponad 60 mkw. na osobę. To ponad dwa razy więcej, niż u nas” – podkreślono w raporcie.

HRE zwróciło uwagę, że w Polsce sytuacja mieszkaniowa konsekwentnie poprawia się. „Podczas gdy w 2002 r. na osobę przypadały po 22 metry, to dziś jest już o 7 metrów kwadratowych więcej” – stwierdzono. „To jest naprawdę potężny skok, jeśli weźmiemy pod uwagę braki mieszkaniowe, z którymi jako kraj borykamy się przez całe dekady” – oceniono.

Jednocześnie, jak wskazało HRE, aby dorównać do średniej europejskiej, w Polsce potrzebne będzie jeszcze ok. 20-30 lat.

Źródło: PAP