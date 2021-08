Rzeź samozatrudnionych. Nadchodzi Nowy Ład

Nowy ład, czyli hucznie zapowiadany program PiS, mający odbudować gospodarkę po lockdownie, który rząd wprowadził z powodu covida, będzie koszmarem dla samozatrudnionych. Już od nowego roku drastycznie wzrosną składki ZUS.

Przedsiębiorcy to prawdopodobnie najbardziej ciemiężona przez PiS grupa społeczna. Szczególnie drobni przedsiębiorcy. Ta było do tej pory i zapowiedzi rządu wskazują, że w najbliższej przyszłości jeśli coś się zmieni to tylko na gorsze.

Osoby samozatrudnione „oberwą” najmocniej. Od 2022 roku ich składki odprowadzane w ramach ZUS znacznie wzrosną. Jak wyliczył „Fakt”, ich wartość będzie wyższa nawet o 1400 zł.

Płacący tzw. „mały ZUS” też nie unikną podwyżek. W ich podatek naliczany jest od pensji minimalnej i wyniesie 227 zł rocznie.

Wzrosną opłaty za składkę emerytalną, rentową, chorobową oraz wypadkową.

Szczególnie mocno wzrośnie składka zdrowotna. Do tej pory wszyscy przedsiębiorcy płacili zryczałtowaną stawkę składki zdrowotnej na ZUS – ok. 380 zł.

Po wejściu w życiu nowego ładu składka zdrowotna będzie wynosić jedną trzecią stawki ryczałtu. Projekt nie obejmuje również minimalnej składki na ryczałcie.

– Po wejściu w życie Polskiego Ładu dla wielu przedsiębiorców jednoosobowa działalność gospodarcza przestanie być opłacalna. Zwłaszcza przy podniesieniu progu podatkowego po przekroczeniu kwoty 120 tys. złotych – komentuje Maciej Oniszczuk z kancelarii Oniszczuk & Associates.

Źródło: „Fakt”, money.pl