Spęd na 60 urodziny Baracka Obamy mocno skrytykowany

Krytyka była na tyle mocna, że głos w sprawie zabrała nawet rzecznik Białego Domu Jen Psaki. Wyjaśniła, że były prezydent będzie jednak „respektował obowiązujące przepisy zdrowotne”. Goście muszą zostać zaszczepieni lub mieć negatywny wynik testu na Covid-19.

„Były prezydent, który popiera szczepienia i ma szacunek dla rad ekspertów ds. zdrowia publicznego, z pewnością zastosuje je również do siebie” – powiedziała rzeczniczka Białego Domu.

Barack Obama świętuje swoje urodziny 4 sierpnia. Impreza zaplanowana na przyszły weekend ma się odbyć na ekskluzywnej wyspie Martha’s Vineyard. To niewielka wyspa o długości 33 km na Atlantyku, u wybrzeży amerykańskiego stanu Massachusetts. Znany ośrodek letniskowy i wypoczynkowy.

Po krytyce imprezy przez polityków konserwatywnych, poinformowano, że w czasie przyjęcia będą obowiązywały wytyczne Centers for Disease Prevention and Control (CDC), głównej publicznej agencji zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu ma być także „koordynator ds. Covid”.

Republikanin Jim Jordan z izby reprezentantów, żartował jednak na Twitterze, że gdyby chodziło o przyjęcie urodzinowe Donalda Trumpa, Demokraci zapewne „potępiliby niebezpieczną imprezę propagandową” i jeszcze dodali, że „Trump i organizatorzy zabijają ludzi”. Rzeczywiście Demokraci w ten sposób krytykowali np. mitingi Trumpa.

„Czy istnieje wyjątek dla imprez, w których biorą udział bogate liberalne celebrytki?” – pytała z kolei przewodnicząca Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej Ronna McDaniel. Jen Psaki poinformowała, że obecny prezydent Joe Biden nie będzie na tej imprezie obecny.

“This is a dangerous super-spreader event.”

“How can someone be so reckless?”

“They’re killing people.”

-The things Democrats would say if this was President Trump’s birthday party. https://t.co/TREe5jKCpI

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) August 2, 2021