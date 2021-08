176 zakażeń na 40 mln Polaków. Niedzielski: mamy już czwartą falę

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało, że wykryto 176 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Minister Adam Niedzielski ogłasza w wywiadzie czwartą falę pandemii.

Ostatniej doby wykonano ponad 39,8 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 27 tys. testów antygenowych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 176 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Przypomnijmy, że w Polsce żyje ok 40 mln ludzi.

Tymczasem minister zdrowia, Adam Niedzielski, twierdzi, że mamy już czwartą falę pandemii. Ogłosił to w wywiadzie dla radia RMF FM.

– Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę. Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia 7-dniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala praktycznie idzie – twierdzi pisowski polityk.

– Teraz będziemy przede wszystkim obserwowali, czy ta liczba zakażeń przekłada się na hospitalizację. Widzimy, że np. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii mamy bardzo duże przyrosty zakażeń, ale one nie przekładają się na hospitalizację i zgony – dodał.

Polityk twierdzi, że to wszystko zasługa szczepionek i namawia Polaków do dalszego szczepienia się.

Źródło: RMF FM