Australia. Lockdown po wykryciu OŚMIU przypadków covida. Ludzie mają dość i wyszli na ulice. Policja stłumiła protesty [VIDEO]

Protesty wybuchły po tym, jak premier stanu Wiktoria Daniel Andrews zdecydował się po raz szósty wprowadzić twardy lockdown. Na początek – na najbliższe 7 dni.

Lockdown wprowadzono po wykryciu… ośmiu nowych przypadków koronawirusa ostatniej doby. Premier ogłosił zamknięcie całego stanu o godzinie 16 i zapowiedział, że lockdown zacznie obowiązywać tego samego dnia od godziny 20. Poprzedni lockdown zniesiono ledwie tydzień temu.

– Nie ma innej alternatywy niż lockdown. Jeśli będziemy zwlekać, wirus rozprzestrzeni się. Wariant Delta porusza się z prędkością błyskawicy. Nie możemy dopuścić do jego rozprzestrzenia się, bo będziemy zamknięci do Bożego Narodzenia – uważa premier stanu Wiktoria.

Lockdown w stanie Wiktoria oznacza, że mieszkańcy mogą opuszczać swoje mieszkanie tylko w pięciu przypadkach:

Wszystkie pozostałe branże będą zamknięte. Wracają także obowiązkowe maski w pomieszczeniach zamkniętych (ale podkreślono, że masek nie trzeba nosić w domu, ludzcy panowie) oraz na zewnątrz, jeśli nie można zachować dystansu 1,5 metra od drugiej osoby.

Wkurzeni Australijczycy masowo wyszli na ulice. Protesty rozpoczęły się tuż przed wprowadzeniem lockdownu i kontynuowane były po godzinie 20 czasu miejscowego, gdy formalnie zaczął obowiązywać.

Na demonstracji pojawiło się mnóstwo osób, większość bez masek. Skandowali trzy główne hasła: „Uwolnić Wiktorię”, „Zwolnić Dana Andrewsa” i „Nigdy więcej lockdownu”.

Policja po 20 siłą stłumiła protesty. Na nagraniach widać, jak używa gazu łzawiącego, jak aresztuje kilka osób. Na razie australijska policja nie wydała żadnego komunikatu w tej sprawie, nie poinformowała ilu ludzi zakuto w kajdanki za walkę o wolność.

Protesty w Melbourne wyglądały tak:

GO MELBOURNE, YES 🔥🔥🔥🔥🔥 Thousands of rebel crowds gather in protest at the lockdown. #Melbourneprotest #Australia pic.twitter.com/zbBUFBk5ng

My son was in Melbourne he was on his way home from doing a job, when he came across the protest, he filmed it. pic.twitter.com/FZBomRpMzP

— Angela Oliver (@AngelaO60260461) August 5, 2021