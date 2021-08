Dramat niemieckiej gwiazdy piłki nożnej. Jego 18-letni syn nie żyje

Emilio Ballack zginął w wypadku podczas jazdy na quadzie.

Do zdarzenia doszło w portugalskiej miejscowości Troia niedaleko Lizbony, gdzie 18-latek przebywał wraz z rodziną w wakacyjnej posiadłości należącej do ojca.

Niemieckie media podają, że 18-latek przewrócił się na quadzie. Maszyna przygniotła go. Na pomoc ruszyli strażacy, którzy wyciągnęli chłopaka spod quada, ale jego życia nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek – około godziny 2. Więcej szczegółów na razie nie upubliczniono.

Nastoletni syn Ballacka w ostatnich dniach publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu – m.in. na tle zachodu słońca na portugalskiej plaży czy z Comporta Beach Club, modnego miejsca spotkań w pobliżu miejsca wypadku.

Emilio urodził w 2002 roku, rok po najstarszym synu Michaela Ballacka, Louisie oraz trzy lata wcześniej niż jego najmłodsza latorośl – Jordi.

Michal Ballack uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii niemieckiej piłki nożnej. Grał m.in. w Bayernie Monachium i Chelsea, z którymi sięgał po liczne tytuły. Z reprezentacją Niemiec zdobył tytuły wicemistrza świata (2002) oraz Europy (2008), a indywidualnie był wybierany przez FIFA najlepszym pomocnikiem świata (2002). Karierę zakończył w 2012 roku.

Chelsea pay their respects to the son of former player Michael Ballack, Emilio, who tragically passed away at the age of 18.

Heartbreaking news, Emilio Ballack, the teenage son of former Germany and Chelsea midfielder Michael Ballack, has died after being crushed by a quad-bike near the family's holiday home in Portugal, according to reports. Will pray for him & his family. pic.twitter.com/yBeSKG9Ydb

