Historyczny sukces! Jan-Krzysztof Duda wygrał Puchar Świata

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. Czwartkowy pojedynek, w którym grał białymi, zakończył się po 30 posunięciach.

Wcześniej 23-letni arcymistrz z Wieliczki jako pierwszy Polak zapewnił sobie awans do turnieju kandydatów, wygrywając w półfinale po dogrywce z mistrzem świata Magnusem Carlsenem.

Właśnie Norweg jako pierwszy pogratulował 23-latkowi sukcesu tuż po zakończeniu finałowego meczu w Soczi.

While still playing, Magnus Carlsen congratulates Jan-Krzysztof Duda for winning the World Cup. pic.twitter.com/Pj4J3kcFiK

— Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) August 5, 2021