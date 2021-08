Producent sztucznego mięsa chce opodatkować prawdziwe mięso

Beyond Meat, czyli wielki producent tzw. „sztucznego mięsa” postuluje opodatkowanie prawdziwego mięsa.

Zapytany, czy poparłby podatek od mięsa, dyrektor naczelny Beyond Meat, Ethan Brown powiedział:

– Cała koncepcja podatku Pigou, który ma na celu opodatkowanie ujemne, wiesz, rzeczy, które mają wysokie efekty zewnętrzne, myślę, że jest interesujący. Nie jestem ekonomistą, ale ogólnie i całkowicie tego typu rzeczy do mnie przemawiają.

– Myślę, że opodatkowanie rzeczy, których chcemy więcej, takich jak dochód, a nie opodatkowanie rzeczy, których chcemy mniej, zawsze się nad tym zastanawiałem. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj systemu podatkowego jest dla mnie interesujący. muszę pozostawić to innym, aby dopracowali szczegóły – dodał Brown.

Krytycy tego antywolnościowego rozwiązania słusznie zauważają, że przyczyniłoby się ono do podniesienia kosztów życia – szczególnie najuboższym.

Oczywiście Beyond Meat – wielki producent sztucznego mięsa – skorzystałby na takiej opłacie.

Brown przyznaje, że i bez opłat wegańskie substytuty mięsa stają się coraz popularniejsze.

– Jeśli spojrzysz na dane kupujących, które mamy, 93 procent ludzi, którzy wkładają burgera Beyond do swojego koszyka, wkłada również białko zwierzęce To mówi, że coraz bardziej penetrujemy najszerszy obszar rynku, czyli ludzi, którzy spożywają białko zwierzęce, ale znowu słyszą te informacje o swoim zdrowiu, a może słyszą o klimacie, a może czują się niekomfortowo z hodowlą przemysłową, postanawiają ograniczyć spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego – wyjaśnił.

Mimo wszystko przedsiębiorca chce etatystycznie odkształcać rynek na swoją korzyść. Takie pomysły muszą budzić sprzeciw wolnościowców.

Źródło: BBC