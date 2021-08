Atak rakietowy z południowego Libanu. Izrael odpowiedział! [VIDEO]

Izrael odpowiedział ostrzałem artyleryjskim w stronę południowego Libanu – podało izraelskie radio wojskowe.

Na razie nie ma doniesień o ofiarach w ludziach ani stratach materialnych.

Według izraelskich mediów część rakiet została przechwycona przez system obronny Żelazna Kopuła.

Izraelskie wojsko poinformowało, że syreny alarmowe zawyły w Górnej Galilei na północy Izraela, w pobliżu granicy z Libanem, i na Wzgórzach Golan, części terytorium, które Izrael zdobył w wojnie sześciodniowej w 1967 roku.

Przed dwoma dniami z Libanu również zostały wystrzelone rakiety, które spowodowały odwet ze strony Izraela w postaci ostrzału artyleryjskiego i ataków lotniczych.

Looks like a big barrage. Several said to have been intercepted pic.twitter.com/krVWHnGs04

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) August 6, 2021