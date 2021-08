Bez państwowego egzaminu ani rusz. Banda czworga zgodna

Senat nie zgłosił żadnych poprawek do noweli przygotowanej przez Sejm ws. wprowadzenia obowiązkowego państwowego egzaminu na maszynistę. Coś, co dotychczas działało bardzo dobrze, teraz trafi pod strzechę państwa. Na projekt pójdzie kilkadziesiąt milionów z publicznych pieniędzy, a przyszli maszyniści będą musieli dodatkowo płacić państwu za egzamin.

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę oraz utworzenie i prowadzenie przez Prezesa UTK Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Od 1 stycznia 2023 roku będzie więc jednolity egzamin państwowy, który odbywać się będzie pod egidą prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przyszli maszyniści będą musieli za ten egzamin oczywiście zapłacić.

Ustawa przewiduje, że opłata ta nie może być niż równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Koszt całego projektu (utworzenie systemu, rejestru itd.) ma wynieść 37 milionów złotych. Oczywiście zapłacą za to wszyscy Polacy z podatkach.

Za powyższymi rozwiązaniami w Sejmie głosowała cała „banda czworga”, a Senat nie widzi żadnych przeciwskazań. Nowe prawo będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

W Sejmie jedynie Konfederacja oraz koło poselskie Polskie Sprawy nie zagłosowały „za” nowelizacją ustawy. Dlaczego Konfederacja była przeciwko wyjaśnił z mównicy jej poseł, Dobromir Sośnierz.

– Oto przed nami kolejna zbędna zmiana, po raz kolejny popierana przez całą bandę czworga, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Bohatersko rozwiązujemy problem, którego po prostu nie ma. Współczynnik wypadkowości na kolei generalnie spada, w roku 2019 osiągnął historyczne minimum. Nie odstajemy też od sąsiednich krajów pod tym względem. Nie ma więc żadnego powodu, żeby przypuszczać, że naszym problemem są nie dość dobrze przeegzaminowani maszyniści – mówił Sośnierz.

– Dane, na które przede mną powoływał się pan poseł Grabarczyk, są co najmniej dwuznaczne, bo w ostatnich latach… O ile wcześniej przez parę lat liczba tych incydentów z dwóch kategorii: C44 i B04 rosła, o tyle od trzech lat spada. A z B04 w tej chwili jest nawet mniej niż w 2013 r. A więc wcale to nie uzasadnia tego, co pan próbuje udowodnić. W dodatku raczej należy patrzeć na sumaryczny wskaźnik wypadkowości, który, jak powiedziałem, był najniższy w 2019 r. Nie znalazłem danych z 2020 r., ale w 2019 r. było historyczne minimum – kontrargumentował poseł Konfederacji.

Jak czegoś nie uregulujecie, to was ręka świerzbi

– Pierwsza zasada legislatora, pierwsza zasada mądrego władcy powinna brzmieć: jeśli coś nie jest zepsute, to nie naprawiaj. Niestety nasz rząd kieruje się odwrotną dewizą. Ta dewiza brzmi mniej więcej tak: co by tu jeszcze spieprzyć. Jak czegoś nie uregulujecie w danym tygodniu, to po prostu ręka was świerzbi. Jak nie wsadzicie swoich niezgrabnych paluchów gdzieś, żeby uregulować coś, co do tej pory dobrze działało, to będziecie chorzy. Kiedy zapytałem pana ministra, dlaczego się za to bierzemy, to właśnie wskazał na ten problem z rosnącą w poprzednich latach liczbą przypadków pominięcia sygnału ˝Stój˝ – przypomniał Sośnierz.

– Tak jak powiedziałem, w 2019, r., 2020 r. liczba ta nieznacznie, ale spadła. Po drugie, przecież maszyniści nie dlatego pomijają sygnał ˝Stój˝, bo nie wiedzą, że nie wolno go pomijać. To nie jest kwestia braku urzędowego stempelka z centrali. To nie dlatego go pomijają, że nie zapłacili ministrowi ekstra 750 zł za państwowy egzamin – argumentował wolnościowy polityk.

Kolejna biurokratyczna bariera

– Może pomijają go z nieuwagi, może ze zmęczenia, może nie dość dobrze egzekwuje się obecne przepisy za złamanie tych przepisów, ale na pewno nie dlatego go pomijają, że nam brakuje państwowych egzaminów. Więc to nic innego jak kolejny przejaw waszej manii centralizacji – zauważał.

– To kolejna biurokratyczna bariera, która będzie zniechęcała do zawodu, kolejna przeszkoda, którą obywatele będą musieli pokonywać, kolejny pseudopodatek, haracz, który będziecie ściągać tym razem z tych, którzy chcą zostać maszynistami – podsumował poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz.