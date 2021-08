Dwumiesięczne dziecko dotkliwie pobite w Warszawie

Dwumiesięczne niemowlę zostało pobite na warszawskim Bemowie. Dziecko trafiło do szpitala, a jego matkę zatrzymano do sprawy – poinformowała w piątek asp. sztab. Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Zgłoszenie o pobiciu niemowlęcia policjanci otrzymali ok. godz. 14. Do zdarzenia doszło w mieszkaniu na warszawskim Bemowie. Na miejsce wezwano karetkę, która przewiozła niemowlę do szpitala.

Do sprawy zatrzymano matkę dziecka. Policja nie udziela więcej informacji.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM. Rozgłośnia podkreśla, że w sprawę zaangażował się prokurator.

Jak podaje, matka dziecka trafiła na komendę i będzie przesłuchiwana.(PAP)