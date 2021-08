Tyle media dostały od rządu za promowanie szprycy. Watchdog UJAWNIA

Sieć obywatelska Watchdog wysłała do pandemicznego resortu zdrowia zapytanie w sprawie promocji szczepień. Ujawniła, kto i za ile emitował spoty i reklamy szprycy oraz komu zlecono druk ulotek.

Kampania rzekomo informacyjna #SzczepimySię miała zachęcić Polaków do szprycowania. W Narodowym Programie Szczepień jej cel określono następująco: „dotarcie do jak największej liczby obywateli tak, by każdy, niezależnie od dostępu oraz rodzaju medium mógł otrzymać rzetelną i jasną informację na temat szczepionki”.

Watchdog wysłał więc 3 lutego wniosek o informację publiczną do Ministerstwa Zdrowia, by dowiedzieć się, za pośrednictwem jakich mediów pandemiczny resort chciał dotrzeć do Polaków.

„Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie spisu umów, zawartych w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r., w ramach Narodowego Programu Szczepień, związanych z realizacją kampanii informacyjnej w zakresie:

1. kampania z wykorzystaniem mediów masowych – telewizja, radio, portale internetowe;

2. kampania z wykorzystaniem druków ulotnych dostarczonych do gospodarstw domowych; zgodnie z informacjami zawartymi na str. 28 Narodowego Programu Szczepień. Wnosimy o wskazanie nazw kontrahentów, kwot umów i przedmiotów umów, w odniesieniu do każdej powyższej umowy” – czytamy.

Pandemiczny resort zdrowia odsyłał jednak do Kancelarii Premiera. Ostatecznie KPRM wysłało odpowiedź 22 kwietnia.

Watchdog opublikował otrzymane zestawienie. Wynika z niego, że w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku rząd warszawski wykupił czas antenowy i przestrzeń reklamową na propagowanie szprycy u następujących nadawców/wydawców za niebagatelne kwoty:

Grupa RMF – 3 000 000 zł

Polsat Media Biuro Reklamy – 2 574 760 zł

Telewizja Polska – 1 727 956 zł

Polskie Radio S.A. – 1 500 000 zł

Time S.A. (Grupa ZPR Media – tytuły – m.in. Super Express, Radio Eska, Murator) – 1 300 000 zł

Fundacja Lux Veritatis (wydawca Telewizji Trwam i Radia Maryja) – 400 000 zł

Fratria (wydawca Sieci, wPolityce.pl, wPolsce.pl, 2018.pl) – 400 000 zł

Telewizja Republika – 200 000 zł

Wirtualna Polska – 200 000 zł

Niezależne Wydawnictwo Polskie S.A. (Wydawca Gazety Polskiej, Nowego Państwa) – 200 000 zł

Fundacja Instytutu Nowych Mediów (Wydawca portalu Wszystko, co najważniejsze) – 100 000 zł.

Później jednak dopytano także o umowy z lutego i marca 2021 roku. Tutaj kwoty był już dużo niższe.

Telewizja Polska – 708 000 zł

Polsat Media Biuro Reklamy – 200 000 zł

Time S.A. – 127 000 zł

Polskie Radio – 100 000 zł

Eurozet – 100 000 zł

Fundacja Lux Veritatis – 100 000 zł

Forum S.A. (Wydawca Gazety Polskiej Codziennie) – 38 966 zł

SPES S.A. (Wydawnictwo religijne) – 28 044 zł

Gremi Media (Wydawca m.in. Rzeczpospolitej i Parkietu) – 27 207 zł

Instytut Gość Media (Wydawca Gościa Niedzielnego) – 14 760 zł

Tygodnik Niedziela – 11 070 zł.

Watchdog dociekał też, czy były media, które promowały szprycę za darmo. Z odpowiedzi KPRM wynika, że były, jednak nie podpisano z nimi umowy. Z przesłanej przez Kancelarię Premiera listy wynika, że w dużym stopniu były to media, które także zgarnęły pieniądze za promowanie szczepień. Wśród nich znalazły się bowiem:

Telewizja Polska,

TVN,

TV Puls,

TV Republika,

Polskie Radio,

Grupa Radiowa Agora,

Eurozet,

RMF,

Fratria,

Onet.pl,

WP.pl,

Rzeczpospolita,

Parkiet,

Plus Minus,

Super Exspress

Źródło: siecobywatelska.pl