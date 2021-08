Wenezuela usunie sześć zer ze swojej waluty

Inflacja tylko w okresie od stycznia do maja wyniosła w Wenezueli ponad 250%. Odpowiedzią rządu Maduro jest obcięcie sześciu zer. Stanie się to 1 października.

Informację o denominacji „bolivara” podał bank centralny. Hiperinflacja osiągnęła tu 400 000% w 2018 r., prawie 10 000% w 2019 r. i 3 000% w 2020 r. Niegdyś bogaty w ropę kraj, pod rządami socjalistów, od 2013 r. odnotował spadek PKB o 80%. 65% gospodarstw domowych żyje obecnie w ubóstwie.

Wymiana pieniędzy w stosunku 1 do miliona nie jest pierwszą operacją tego typu w Wenezueli. W ciągu ostatnich 13 lat „obcięto” w sumie czternaście zer.

Były prezydent Hugo Chavez (1999-2013) usunął trzy zera w 2008 roku. Jego następca i obecny prezydent Nicolas Maduro, zrobił to samo w sierpniu 2018 roku i usunął wówczas pięć zer. Teraz kolejna operacja i zapewne jeszcze nie ostatnia.

Venezuela's Central Bank announces it will cut six zeroes off the bolivar starting in October, just as we reported last month. This brings the total of eliminated zeroes from the currency up to 14 since 2008. Our July story with @AlexVasquezS @zerpius: https://t.co/pR90qInSGI

— Patricia Laya (@PattyLaya) August 5, 2021