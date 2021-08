Nie zaszczepili się. Trzech pracowników zwolnionych z CNN

Przymus szczepienia wprowadzono dla wszystkich pracowników biurowych i terenowych, którzy przestają pracować zdalnie. Zucker poinformował, że oficjalna data powrotu w CNN do normalnej pracy w biurach została z 7 września na październik w związku z rosnącą liczbą przypadków COVID-19 w USA.

W oddziałach CNN w Los Angeles, Waszyngtonie i Atlancie, nakazano pracownikom noszenie masek, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni.

Szlakiem CNN podążają też inne media. „The Washington Post” i „Washington Examiner”, także wprowadziły przymus zaszczepienia pracowników, co im umożliwić powroty do normalnej pracy w redakcjach.

Na pomysłach szczepionkowych mediów mogą nieźle zarobić… prawnicy. Zwalniani pracownicy mogą się odwoływać do sądów, co zapowiada precedensowe procesy.

CNN terminated "three employees who were coming to the office unvaccinated," per memo from Jeff Zucker. "We have a zero-tolerance policy on this."

— Michael M. Grynbaum (@grynbaum) August 5, 2021