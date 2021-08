Ojciec prezydenta Dudy tłumaczy, że podwyżki dla polityków są potrzebne, bo „muszą się porządnie ubrać”

Prof. Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, mówił w Radiu Kraków, że podwyżki dla polityków są potrzebne, bo „tak samo mają większe wydatki, muszą się porządnie ubrać i muszą reprezentować jakąś klasę”.

Ojciec Andrzeja Dudy był gościem w Radiu Kraków. Początkowo prof. Duda wypowiadał się na temat LGBTQ i mówił bardzo sensownie.

– LGBT to są ludzie, którzy tworzą pewne środowiska, niekoniecznie mają nienormatywne skłonności, bo to środowisko obejmuje również ludzi, którzy nie mają takich skłonności. Z drugiej strony nie wszyscy nieheteronormatywni się wpisują w to środowisko. Natomiast ideologia to jest ta ideologia, która spaja te środowiska i to jest ideologia, która jest po prostu lansowana w sposób bardzo intensywny i nazywa się ideologią gender – mówił.

Później prof. Duda próbował usprawiedliwiać to, że jego syn podpisał podwyżki dla polityków.

– Naprawdę to jest takie podsycanie według mnie zupełnie niezrozumiałych emocji. To są stanowiska, które muszą być obsadzone ludźmi mającymi kompetencje i w związku z tym mają również i wymagania, jeśli chodzi o stronę materialną. Tak samo mają większe wydatki, muszą się porządnie ubrać, muszą reprezentować jakąś klasę.

Dodał, że jego zdaniem ustawa przejdzie bez problemów. Prof. Jan Duda stwierdził także, że brak pensji dla pierwszej damy jest „dziwny”.

A ty podatniku płać, bo nie musisz się dobrze ubierać, bo masz pracować na ładne ubranie dla polityków…

Źródło: Radio Kraków.