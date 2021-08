Trzy dawki szprycy nie wystarczą? „Przyjdzie pora na trzecią, czwartą, może piątą dawkę”

Osoby po 2 dawkach, które uważają się za „w pełni zaszczepionymi”, mogą się rozczarować. „Nie wiemy, jak długo szczepionka chroni przed poważnymi konsekwencjami choroby i śmierci” – mówi profesor Instytutu Karolinska Matti Sällberg.

Sällberg sugeruje, że dwie, a nawet trzy dawki prawdopodobnie nie wystarczą i będą po prostu konieczne powtarzające się szczepienia. Po otrzymaniu drugiej dawki ochrona immunologiczna powoli się zmniejsza i już w ciągu roku wielu zaszczepionych nie jest odpowiednio chronionych – dodaje uczony.

Słabnąca reakcja immunologiczna sprawia, że potem „przyjdzie pora na trzecią, czwartą, może piątą dawkę” – mówi Sällberg. Jednak, czy tu tylko chodzi o dywagacje naukowca? Okazuje się bowiem, że szwedzki profesor jest zarazem prezesem zarządu firmy SVF produkującej… szczepionki.

Może mieć rację, bo o szybko słabnącej odporności donoszą też inni lekarze. W jego przypadku jednak lepiej byłoby, gdyby głosu nie zabierał. Wygląda jednak na to, że „paszporty szczepionkowe” trzeba będzie odnawiać i szybko nie znikną, a i firmy farmaceutyczne dochodów nie stracą.

"95% of the severe patients are vaccinated".

"85-90% of the hospitalizations are in Fully vaccinated people."

"We are opening more and more COVID wards."

"The effectiveness of the vaccine is waning/fading out"

(Dr. Kobi Haviv, earlier today on Chanel 13 @newsisrael13 )

