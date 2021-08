Wielki sukces polityka Konfederacji. Tysiące ludzi przychodzi na piwo z Mentzenem [VIDEO + FOTO]

Spotkanie z serii „Piwo z Mentzenem”, podczas których sympatycy Konfederacji mają okazję spotkać się z drem Sławomirem Mentzenem cieszą się ogromną popularnością.

Dr Sławomir Mentzen to postać nietuzinkowa – mimo młodego wieku jest odnoszącym sukcesy doradcą podatkowym i ekonomistą, który współpracuje znanymi osobistościami.

Mentzen jest też zaangażowany politycznie jako ekspert ds. ekonomii Konfederacji; wreszcie – jest także przedsiębiorcą, posiada m.in. browar.

Nic dziwnego, że dziesiątki tysięcy osób w Polsce chce spotkać się z tak ciekawą postacią. Dla nich powstała akcja „Piwo z Mentzenem”.

Podczas tourné dr Mentzen odwiedza wiele miast, w których… pije piwo ze swoimi sympatykami.

Oczywiście tytułowe piwo to tylko pretekst, żeby posłuchać co polityk Konfederacji ma do powiedzenia w kwestiach gospodarczych i prawnych. Mentzen jako doradca podatkowy i właściciel kancelarii podatkowej, ma w tych kwestiach duże doświadczenie i dzieli się ze słuchaczami dobrymi radami, politycznymi anegdotami i prawnymi absurdami tworzonymi przez kolejne rządy.

Na frekwencje na pewno nie może narzekać, co zresztą widać po zdjęciach, które uczestnicy tych spotkań wrzucają do mediów społecznościowych.

Na Polskie warunki taki sukces frekwencyjny młodego polityka, który nie jest posłem, to ewenement. A nawet niewielu posłów z pierwszych stron gazet może się pochwalić takim sukcesem.

Morze ludzi w #Kraków!!! Takich tłumów na spotkaniu @SlawomirMentzen #piwozMentzenem jeszcze nie było! To będzie fantastyczny wieczór! 🐉🍻 pic.twitter.com/97ZsrE689Q — Kongres Polskiego Biznesu (@kongresBiz) August 6, 2021

Takiego toastu jeszcze nie było! Karina, Krzysiek i Mateusz wypili zdrowie wszystkich uczestników i @SlawomirMentzen ! Był kieliszek, kufel i dwa dzbany! Bawimy się dalej na #piwozMentzenem! 🍻🐉 pic.twitter.com/yzGDNwQ26B — Kongres Polskiego Biznesu (@kongresBiz) August 6, 2021

Na spotkaniach pojawiają się także tuzy polskiej prawicy wolnościowej:

Za chwilę startuje #PiwozMentzenem w Krakowie z Gościem specjalnym. pic.twitter.com/ertpJ805KN — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) August 6, 2021

Dominika, jest ogromną fanką @SlawomirMentzen oraz innych wolnościowców. Zabrała ze sobą książkę, zdobyła autograf i wzniosła toast za wszystkich uczestników! Jest noc na #piwozMentzenem! 🍻🐉 pic.twitter.com/2oFSNpk3Db — Kongres Polskiego Biznesu (@kongresBiz) August 6, 2021

Pamiątkowa fotka na #piwozMentzenem w #Kraków. Cała ekipa @SlawomirMentzen oraz nasi goście specjalni! Z gorącymi pozdrowieniami dla Ministra Zdrowia @a_niedzielski! Wasze zdrowie! 🍻 pic.twitter.com/VWIi3nzyKH — Kongres Polskiego Biznesu (@kongresBiz) August 6, 2021