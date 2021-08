Wino podrożeje? Zapowiada się historycznie niska produkcja

Produkcja wina we Francji w 2021 r. będzie na na „historycznie niskim poziomie”, zapowiada tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa. Powodem spadku produkcji są choroby winnic, za co obarcza się „ocieplenia klimatu”.

Spodziewana produkcja wina we Francji w tym roku powinna wynieść od 32,6 mln do 35,6 mln hektolitrów. Oznacza to rok do roku spadek od produkcji od 24% do nawet 30%.

Duży wpływ na zmniejszoną produkcję ma mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy, ektopasożyty. Choroba winnic wywołana jest przez grzyba Erysiphe necator i dotknęła zwłaszcza winnice w Alzacji, a także Cognac. Do tego doszła niesprzyjająca w tym roku uprawom pogoda we Francji, czy wiosenne przymrozki.

Po przymrozkach w kwietniu mówiono o „największej katastrofie w XXI wieku”. Minister rolnictwa Julien Denormandie zapowiadał wówczas pomoc dla sektora. Fale mrozów trwające kilka nocy dotknęły 10 z 13 regionów winiarskich Francji.

Ucierpiało wówczas 80% francuskich winnic. Później doszły choroby…

Komunikat ministerstwa rolnictwa na temat szacowanych zbiorów ukazał się 6 sierpnia. Nie wszystkie regiony ucierpią jednakowo, ale rocznik 2021 nie będzie zbyt obficie reprezentowany w sklepach.

#Lot : Le vignoble sous la pression des maladies suite aux importantes pluies https://t.co/XuDRUbZX6b — La Dépêche du Lot (@LaDepeche46) August 5, 2021

Źródło: Le Figaro/ AFP