Zaostrza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Izrael zbombardował cele w Strefie Gazy [VIDEO]

W sobotę nad ranem zbombardowano „cele Hamasu w Strefie Gazy” – poinformował izraelski rzecznik wojskowy. Według komunikatu wojska celem ataków była bateria wyrzutni rakietowych i inne obiekty należące do rządzącego w Gazie ugrupowania. Hamas nie ustosunkował się do tego komunikatu.

Dzień wcześniej trwały podobne potyczki z Hezbollahem w Libanie południowym. Wskazuje to na zaostrzanie się sytuacji w regionie. Każdy nalot budzi kontrreakcję i próbę odwetu.

Hamas od czasu do czasu wypuszcza nad terytorium izraelskie balony wypełnione substancją zapalającą, które jednak są co najwyżej w stanie wyrządzić pewne szkody na polach uprawnych.

Według strony palestyńskiej balony mają skłonić Izrael do złagodzenia restrykcji wobec Strefy Gazy. Te zaostrzono podczas walk w maju. Izrael stosuje tu jednak zawsze politykę odwetu i w odpowiedzi na balony wysyła konkretne rakiety i bomby.

