Czy Konfederacja to antyszczepionkowcy? Bosak odpowiada Kaczyńskiemu

Krzysztof Bosak podkreślił, że Konfederacja nie jest przeciwko szczepieniom, ale opowiada się za swobodą wyboru. Odpowiedział też na głośny wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Bosak był gościem „Wydarzeń” w Polsacie News. Tradycyjnie już jednym z głównych tematów rozmowy był program szczepień. Posła zapytano, „czy Konfederacja to dziś antyszczepionkowcy czy wolnościowcy”.

– Jesteśmy za swobodą wyboru w kwestii szczepień na COVID-19 – podkreślił stanowczo Bosak. I wytłumaczył, dlaczego.

– Z bardzo prostego powodu – iż są to preparaty dopuszczone warunkowo i że także polski rząd ani te koncerny nie biorą pełnej odpowiedzialności. Co wyraża się w konkretnych klauzulach zrzeczenia się odpowiedzialności finansowej przez koncerny i również braku do tego momentu uchwalenia przez rząd ustawy rekompensującej ewentualne negatywne odczyny poszczepienne – dodał.

Bosak o słowach Kaczyńskiego: To demagogia

W sobotnim wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o to, że duża część polskiego społeczeństwa nie chce się zaszczepić oraz czy rząd ma pomysł, jak zmienić tę sytuację i czy szczepienia będą obowiązkowe, powiedział, że „odmowa szczepienia to nie jest kwestia wolności jednostki”.

– Osoby, które powołują się na wolność w kontekście szczepień, może nieświadomie, odwołują się do tezy, iż człowiek człowiekowi wilkiem. To skrajny egoizm. Granicą wolności są prawa innych ludzi. Nie wolno innych narażać na pozbawienie zdrowia czy życia – mówił Kaczyński.

Bosak, pytany o te słowa lidera PiS, stwierdził, że „to jest demagogia”.

– Mam wrażenie, że od dłuższego czasu politycy różnych opcji bawią się w takie niepotrzebne nastawianie obywateli przeciwko sobie. Jeżeli Jarosław Kaczyński jest szczerze przekonany do tego, co mówi, to niech jego partia w Sejmie zaproponuje po prostu ustawę, która wskaże, że szczepienie na COVID-19 jest obowiązkowe i że bierze rząd pełną odpowiedzialność za wynik tych szczepień – powiedział poseł Konfederacji.

Gdyby zapewnienia były szczere…

We wspomnianym wywiadzie Kaczyński powiedział także, że powinno być podpisane wspólne porozumienie wszystkich partii dotyczące zdecydowanych działań w walce z epidemią.

Bosak uważa, iż to słowa na pokaz.

– Myślę, że gdyby te zapewnienia były szczere, to byśmy mieli powrót do formuły sprzed roku, gdy Kancelaria Premiera organizowała konsultacje wszystkich sił politycznych i ministrowie tłumaczyli, jakie mają zamierzenia i z czego te zamierzenia wynikają. Natomiast minęło już chyba ponad pół roku od ostatnich tego typu konsultacji i my praktycznie o wszystkim dowiadujemy się z mediów – podkreślił Krzysztof Bosak w Polsacie News.