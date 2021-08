Morderca Jacek Jaworek nieuchwytny. Jasnowidz Krzysztof Jackowski miał wizję

Co się dzieje z Jackiem Jaworkiem? Morderca od prawie miesiąca jest nieuchwytny. Jasnowidz Krzysztof Jackowski miał wizję w kwestii 52-latka.

Do morderstwa w domu jednorodzinnym w Borowcach k. Dąbrowy Zielonej w powiecie częstochowskim doszło 10 lipca.

Ustalenia śledczych wskazują, że to Jacek Jaworek zastrzelił trzy osoby – 44-letnie małżeństwo (w tym swojego brata) i ich 17-letniego syna. Drugiemu, 13-letniemu synowi zamordowanej pary udało się ukryć w szafie, a potem uciec.

Od razu ruszyły zakrojone poszukiwania Jacka Jaworka, ale jak na razie nie przyniosły rezultatu. 52-latek jest poszukiwany listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania, wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu. Wyznaczono też nagrodę wysokości 20 tysięcy złotych za informacje, które pomogą zatrzymać Jacka Jaworka lub odnaleźć jego ciało.

Co się dzieje z Jackiem Jaworkiem? Jasnowidz Jackowski wieszczy

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przekonuje, że miał wizję w kwestii Jacka Jaworka. Co stało się z 52-letnim mordercą według najsłynniejszego polskiego wieszcza?

– Nie znam tamtych rejonów, ale skojarzyła mi się taka rzecz. Jak szedł, to miał zakrwawioną rękę, miał krew ofiar na ręku albo ranę dokładnie powyżej nadgarstka. Szedł, ale nie uciekał. Był pewny siebie i doszedł do wysokiej trawy lub trzcinowiska. Przy trzcinach jest najczęściej woda lub bagno. Mógł wejść do wody lub właśnie w tym trzcinowisku ze sobą skończyć – opowiada „Faktowi” wizjoner.

– Na pewno z lewej ręki ciekła mu krew. Poszedł w kierunku właśnie tej wysokiej trawy. Czy tam ze sobą skończył? Na to wygląda. Czy miał ze sobą broń? Uważam, że tak (…) Jeżeli on sobie coś zrobił, to wielka wędrówka nie miała sensu. To nawet nie było kilka kilometrów. To jest blisko Borowców – przypuszcza Jackowski.